Materiał partnera: VISA

Jak pokazuje najnowsze badanie Visa, Polacy coraz chętniej korzystają przy tym ze wsparcia sztucznej inteligencji. Jej popularność w planowaniu wyjazdów wzrosła aż sześciokrotnie rok do roku. Co jeszcze sprawia, że podróżowanie staje się łatwiejsze i wygodniejsze?

Zamiast otwierać kolejne karty w przeglądarce, wpisujesz krótkie polecenie w wybranym narzędziu AI. Po kilku sekundach pojawiają się propozycje wakacyjnych kierunków dopasowane do twoich aktualnych oczekiwań. Być może będą wśród nich Chorwacja, Hiszpania albo Włochy – to właśnie te kraje ankietowani z Polski najczęściej wskazywali jako potencjalne cele wyjazdu w tegorocznym badaniu „Visa Travel & Payment Intentions Study CEE” [1]. Dane potwierdzają też, że europejskie kierunki wciąż cieszą się największą popularnością oraz że wyjazd za granicę deklaruje 54 proc. Polaków (taki sam odsetek planuje uważnie pilnować wakacyjnego budżetu).

Dzięki sztucznej inteligencji możesz w kilka chwil porównać trasy, znaleźć odpowiedni hotel, odkryć polecane atrakcje, a nawet przygotować szczegółowy harmonogram każdego dnia wyjazdu. Z takich rozwiązań korzysta już dwie trzecie respondentów z Polski, którzy deklarują, że AI regularnie lub okazjonalnie wspiera ich w planowaniu podróży (najczęściej w wyszukiwaniu lokalnych rekomendacji, najlepszych ofert i inspiracji na miejscu). Co więcej, wykazujemy dużą otwartość na jeszcze większe wsparcie ze strony sztucznej inteligencji.

Gdy w podróży wspiera cię własny agent

Następnego ranka pojawia się powiadomienie: dostępny jest lepszy lot – tańszy i o dogodniejszej porze. Nie szukasz go – to on znajduje ciebie. Sztuczna inteligencja przestaje pełnić rolę asystenta i wyszukiwarki, a staje się osobistym agentem, który prowadzi cię przez cały proces – od pomysłu, przez wybór najlepszych ofert, rezerwację noclegu, samochodu, biletów na wydarzenia, aż po płatności, o których zawsze decydujesz ty i które są odpowiednio zabezpieczone.

Zmiana, o której mowa – i którą Visa aktywnie współtworzy – to tak zwany handel agentowy. W praktyce oznacza on, że technologia będzie mogła koordynować część najbardziej powtarzalnych i czasochłonnych zadań: wyszukiwanie najlepszych, spersonalizowanych ofert, dokonywanie rezerwacji, a nawet negocjowanie cen.

Jednocześnie kontrola nad całym procesem pozostanie po stronie podróżującego. To on będzie podejmować ostateczne decyzje, a płatności nadal będą odpowiednio zabezpieczone – m.in. dzięki tokenizacji (czyli zastępowaniu wrażliwych danych unikalnym tokenem) oraz biometrii. Wszystko po to, by organizacja wyjazdu była szybsza, prostsza i lepiej dopasowana do indywidualnych potrzeb, bez rezygnacji z bezpieczeństwa.

Polska należy do krajów Europy Środkowo-Wschodniej [2], w których podróżni są szczególnie otwarci na wsparcie agentów AI w planowaniu wyjazdów. Ponad połowa respondentów z naszego kraju deklaruje, że zaufałaby im w pełni lub powierzyłaby im wybrane zadania. Wśród osób o wyższych dochodach ta otwartość jest jeszcze większa i wynosi 65 proc. Pokazuje to, że rozwiązanie, jakim jest handel agentowy, odpowiada na faktyczne potrzeby i oczekiwania osób planujących wyjazdy.

Rosnąca otwartość na AI w planowaniu podróży potwierdza, że konsumenci oczekują rozwiązań, które pomagają szybciej i wygodniej organizować wyjazdy. Ale technologia to tylko jedna część tego doświadczenia – równie ważne są usługi, które realnie wspierają podróżnych już po dokonaniu rezerwacji: wygodne i bezpieczne płatności, korzystne przewalutowanie, konta walutowe czy ubezpieczenie podróżne. Nasze badanie pokazuje, że benefity kartowe związane z podróżami przestają być jedynie dodatkiem. Coraz częściej wpływają na komfort wyjazdu, poczucie bezpieczeństwa i sposób, w jaki konsumenci oceniają ofertę swojego banku. To właśnie połączenie technologii, płatności i praktycznych usług dodatkowych będzie w coraz większym stopniu kształtować ich wybory – stwierdza Paweł Majek, dyrektor ds. rozwoju produktów w Polsce, Visa.

Benefity przydatne na wakacjach

Być może nie wybierasz karty ze względu na benefity, które oferuje. Jednak w trakcie wyjazdu zaczynają one mieć znaczenie. Płacenie za granicą bez niepotrzebnych kosztów i po korzystnych kursach. Dostęp do ubezpieczenia podróżnego, które już jest aktywne. Możliwość wypłaty z bankomatu bez dodatkowych dopłat. To tylko niektóre z tak zwanych usług dodanych (Value-Added Services), które banki oferują swoim klientom.

Ankietowani Polacy wyjeżdżający za granicę najchętniej korzystają z kont walutowych (blisko 40 proc.), bezpłatnego lub preferencyjnego przewalutowania w ramach konta lub karty (22 proc.) oraz ubezpieczenia podróżnego powiązanego z kartą (21 proc.).

Dlatego jeszcze przed urlopem warto sprawdzić, co oferuje posiadana przez nas karta i jakie dodatkowe rozwiązania są dostępne w banku. Może się okazać, że część organizacyjnych obowiązków da się po prostu skreślić z listy, a cała wyprawa stanie się wygodniejsza już podczas planowania.

Jeszcze przed urlopem warto sprawdzić, co oferuje posiadana przez nas karta i jakie dodatkowe rozwiązania są dostępne w banku. Może się okazać, że część organizacyjnych obowiązków da się po prostu skreślić z listy. Foto: Visa Travel

Wszystko w jednym miejscu

W pewnym momencie otwierasz aplikację bankową. Wszystko jest pod ręką: płatności, podsumowanie wydatków, usługi dodatkowe. Bez przełączania się między platformami i bez szukania informacji w kilku miejscach.

Mówiąc o AI i benefitach kartowych, nie można zapominać o rozwiązaniach, które podczas wyjazdów działają niemal niezauważalnie, a jednocześnie mają znaczący wpływ na całe doświadczenie. To wygodne, szybkie i bezpieczne płatności sprawiają, że wakacyjny wyjazd przebiega płynniej – od rezerwacji noclegu, przez zakup biletów, po codzienne wydatki już na miejscu.

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1) O ile nie wskazano inaczej, dane przywołane w powyższym materiale pochodzą z badania „Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2026”, które objęło następujące kraje: Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię, Słowenię i Słowację. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą RESPONSE NOW s.r.o. w kwietniu 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów w wieku 18–75 lat w każdym z tych krajów. Dodatkowo uwzględniono boost dla respondentów o wysokich dochodach osobistych (minimum 100 takich respondentów na kraj).

2) W niniejszym tekście przez CEE są rozumiane kraje objęte badaniem: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowenia i Słowacja.

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Materiał partnera: VISA