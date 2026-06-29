Pomnik Bandery we Lwowie.
Decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał honorowe miano „Bohaterów UPA” jednej z jednostek wojskowych, wywołała burzę nad Wisłą. W konsekwencji prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego, a prezydent Ukrainy postanowił nie jechać do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie jego kraju. Najnowsze sondaże wskazują, że podjęta przez Zełenskiego decyzja w sprawie UPA doskonale wpisuje się w panujące nad Dnieprem nastroje i nie zaskakuje jego rodaków. Ulice Bohaterów UPA, Romana Szuchewycza czy Stepana Bandery od dawna są częścią ukraińskiej rzeczywistości.
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Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) w swoim najnowszym sondażu zaproponował kilka rozwiązań wyjścia z polsko-ukraińskiej „sprzeczki o historię”. Najwięcej (57 proc.) Ukraińców stwierdziło, że każdy kraj powinien pozostać „przy własnej wizji historii”, mieć „własnych bohaterów” i że żaden inny kraj „nie powinien się w to wtrącać”. Poszukiwania kompromisu i powołania w tym celu komisji historyków chce 33 proc. respondentów nad Dnieprem, a zaledwie 1 proc. ankietowanych stwierdził, że Ukraina powinna przyjąć „polski punkt widzenia”.
Ukraińcy zostali też zapytani o to, jak oceniają działania OUN (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów) i UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii) podczas II wojny światowej. Z sondażu KMIS wynika, że 37 proc. Ukraińców ocenia działalność tych formacji „pozytywnie”, a 50 proc. badanych nie może się jednoznacznie określić. Tymczasem negatywnie ocenia OUN-UPA jedynie 8 proc. Ukraińców.
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– Dla większości Ukraińców UPA to siła, która walczyła ze Związkiem Radzieckim do początku lat 60. Aż 155 tys. żołnierzy UPA poległo, a 300 tys. zostało represjonowanych, część z nich wysłano na Sybir. Dla Ukraińców są oni symbolem walki z Sowietami, nie z Polakami. W czasach ZSRR zakazywano mówić o tym, co się działo na Wołyniu, i przez to większość Ukraińców nic o tym nie wie. W zachodniej Ukrainie owszem, ale w całym kraju jest już niewiele informacji na ten temat – mówi „Rzeczpospolitej” Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej z opozycyjnej Europejskiej Solidarności.
Pomnik Stepana Bandery we Lwowie
W najnowszym podręczniku historii Ukrainy dla uczniów 10. klasy (wydanym w 2023 r. pod redakcją Witalija Własowa, Stanisława Kulczyckiego i Ołeksandra Panarina) „tragedii wołyńskiej” poświęcono zaledwie trzy strony, z czego dwie to komentarze autorów i ćwiczenia.
Stepan Bandera - najważniejsze daty
„Uzasadnieniem tej decyzji była potrzeba przeszkodzenia planom polskich sił politycznych zmierzających do przyłączenia Zachodniej Ukrainy do powojennej Polski. Zwolenników miała również idea ukarania miejscowych Polaków za współpracę z hitlerowcami lub radzieckimi partyzantami, czyli idea odwetu za krzywdy wyrządzone Ukraińcom. Dlatego działania UPA były popierane przez część miejscowej ludności ukraińskiej” – czytamy w podręczniku w wyjaśnieniu przyczyn ludobójstwa na Wołyniu.
„W wyniku tragicznych wydarzeń oba narody poniosły wielkie straty, zginęły tysiące pokojowych mieszkańców tego regionu” – twierdzą autorzy. Powołując się na polskich historyków, piszą o „co najmniej 35 tys.” ofiar na Wołyniu, ale polski IPN podaje inne liczby – 40–60 tys. na Wołyniu i 30–40 tys. ofiar w Galicji Wschodniej.
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W ukraińskich miastach roi się od ulic Romana Szuchewycza, Stepana Bandery czy Bohaterów UPA i pojawiały się one na mapie kraju długo przed tym, jak prezydentem został Wołodymyr Zełenski. Są obecne we wszystkich największych miastach, a w zachodniej części kraju również zobaczymy pomniki Bandery (m.in. we Lwowie, Iwano-Frankiwsku czy Tarnopolu) i Szuchewycza (Iwano-Frankiwsk, Kałusz). W sierpniu 2022 r. były plac Tulski (nawiązujący do rosyjskiej Tuły) przemianowano na plac Bohaterów UPA. Tuż obok znajduje się aleja Stepana Bandery, która do lipca 2016 r. była Aleją Moskiewską i przeszła do historii w wyniku rozpoczętego przez byłego prezydenta Petra Poroszenkę procesu dekomunizacji i derusyfikacji kraju. Ulica Szuchewycza w 2016 r. pojawiła się nawet w rosyjskojęzycznej Odessie, a później w Dnieprze. Rozpoczęta w 2022 r. agresja Rosji na pełną skalę tylko nasiliła ten proces.
Zbrodnia wołyńska - liczba ofiar w przedwojennym woj. wołyńskim w 1943 r.
Co ciekawe, nastawienie Ukraińców do UPA i OUN radykalnie zmieniła rosyjska aneksja Krymu i wojna z Rosją. Z przeprowadzanych w 2013 r. przez KMIS sondaży wynikało, że jedynie 19 proc. Ukraińców miało pozytywny stosunek do tych formacji, a aż 48 proc. – negatywny.
– Ukraina składa się z 25 obwodów. Rzeź wołyńska wydarzyła się w jednym z nich (wołyńskim), który przed wojną znajdował się w granicach II Rzeczypospolitej. Jeden był w granicach Rumunii i jeszcze jeden w granicach Czechosłowacji. Pozostałe regiony Ukrainy, w tym mój rodzinny obwód połtawski, znajdowały się wtedy w granicach Związku Radzieckiego i na naszych terenach UPA w ogóle nie istniała. Właśnie dlatego ludzie z Połtawy, Charkowa, Chersonia, Zaporoża czy Kijowa nie mają z Wołyniem żadnego związku emocjonalnego – mówi „Rzeczpospolitej” Natalia Panczenko, jedna z liderek ukraińskiej społeczności w Polsce.
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– Była to zbrodnia, którą potępiam. Ale żeby zrozumieć współczesnych Ukraińców, trzeba pamiętać, że większość z nich wychowała się bez wiedzy o tych wydarzeniach i dopiero dziś poznaje własną historię, często od podstaw – dodaje. Przekonuje, że przeciętnemu Ukraińcowi UPA kojarzy się nie z rzezią wołyńską, lecz z walką z ZSRR.
Jak twierdzi, Polacy i Ukraińcy „przez dziesięciolecia uczyli się zupełnie innych fragmentów tej samej historii”.
– Mam nadzieję, że wiedza o Wołyniu będzie coraz powszechniejsza w Ukrainie, bo dojrzałe społeczeństwo musi umieć uznawać nie tylko powody do dumy, ale też bolesne karty własnej historii – twierdzi.
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