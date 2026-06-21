O tragicznej śmierci Claude’a Guillemota poinformował rzecznik Ubisoft Entertainment w oświadczeniu przesłanym Bloombergowi.

„Ubisoft z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o nieszczęśliwym wypadku, w którym zginął Claude Guillemot, współzałożyciel grupy i prezes Guillemot Corp. W tym trudnym czasie łączymy się myślami z jego rodziną i bliskimi. Na obecnym etapie nie będziemy udzielać żadnych dalszych komentarzy” – napisał rzecznik giganta gier wideo.

Katastrofa prywatnego samolotu we Francji. Współzałożyciel Ubisoftu Claude Guillemot był na pokładzie

Francuska stacja informacyjna ICI potwierdziła, że w piątek, 19 czerwca, prywatny samolot rozbił się podczas próby lądowania w miejscowości La Baule za zachodnim wybrzeżu Francji. Claude Guillemot znajdował się na pokładzie wraz z instruktorem pilotażu. Maszyna rozbiła się na polu pszenicy niedaleko lotniska i stanęła w płomieniach. Obaj zginęli na miejscu. Claude Guillemot miał 69 lat.

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Ubisoft został założony w 1986 roku przez pięciu braci: Yves’a, Claude’a, Gerarda, Christiana i Michela. Obecnie funkcję prezesa i dyrektora generalnego firmy pełni Yves Guillemot. Choć pojawiały się w przeszłości dyskusje o sprzedaży czy wycofaniu jej z giełdy, spółka wciąż pozostaje własnością i znajduje się pod kontrolą rodziny Guillemot. Ubisoft jest obecnie jednym z największych producentów gier wideo na świecie. Wydał między innymi takie tytuły, jak „Assassin's Creed”, „Far Cry”, „Just Dance”, „Rayman” czy „Star Wars: Outlaw”.

Claude Guillemot był prezesem i dyrektorem generalnym Guillemot Corporation, podmiotu skupionego wokół akcesoriów dla graczy w ramach szerszej sieci marek. Pełnił też funkcję członka zarządu Ubisoftu, a od 2017 roku zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego.