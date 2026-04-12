Małe szwajcarskie miasto Zug i otaczający je kanton, liczący 135 000 mieszkańców, stały się jednym z głównych kierunków dla uciekinierów z Dubaju po eskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej, ustalił Financial Times (FT). Popyt napędzają zamożni ludzie i firmy, w tym te z sektora surowcowego i finansowego.

Heinz Tännler, dyrektor departamentu finansów kantonu, powiedział FT, że od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie władze odnotowały wzrost liczby wniosków o relokację. „Oczywiście, ubolewamy nad okolicznościami, ale rzeczywistość jest taka, że Zug wygrywa” – podkreśla Szwajcar.

Dlaczego Dubaj wybiera Zug?

Zug to niemieckojęzyczny kanton w środkowej Szwajcarii, położony między Zurychem a Lucerną. Stolicą kantonu jest miasto o tej samej nazwie, położone nad brzegiem jeziora Zug. Region słynie z jednych z najniższych obciążeń podatkowych w Szwajcarii dla firm i zamożnych mieszkańców, co czyni go popularnym kierunkiem dla siedzib i biur międzynarodowych firm (w tym z sektora surowcowego, finansowego i IT).

Znaczenie dla bogatych uciekinierów z Dubaju ma fakt, że Zug jest powiązany z Crypto Valley – wiodącym na świecie klastrem technologii blockchain i firm kryptowalutowych. Kanton charakteryzuje się wysokim poziomem dochodów oraz kosztami mieszkaniowymi.

Szwajcarscy bankierzy i zarządzający majątkiem bogaczy zauważają, że ich klienci poszukują stabilnej bazy w Europie. „Pierwszym celem klientów jest prawie zawsze Zug” – powiedział Pierre Gabrys, dyrektor generalny Alpen Partners, który pomógł kilku klientom w relokacji z Bliskiego Wschodu.

Rosnące zainteresowanie szwajcarskim kantonem nakręca miejscowy rynek nieruchomości. Według FT podaż mieszkań w Zug jest ograniczona, nieruchomości szybko się wynajmują, a konkurencja wzrosła. Oprócz kłopotów ze znalezieniem lokum, barierą dla uciekinierów z Bliskiego Wschodu pozostają wymogi dotyczące statusu pobytowego w Szwajcarii: obywatele Unii Europejskiej mogą się osiedlać na podstawie umów dwustronnych, podczas gdy w przypadku obywateli państw trzecich, a więc np. ZEA, Rosji czy Wielkiej Brytanii, pobyt jest najczęściej powiązany z zatrudnieniem, założeniem firmy lub decyzją o stałym płaceniu podatków w Szwajcarii, które wymagają zgody władz kantonalnych.

Bogaci uciekinierzy z Zatoki Perskiej szukają posiadłości także w Lugano i we Włoszech

Sprawia to, że dubajscy bogacze penetrują też inne szwajcarskie kantony. FT odnotowuje wzrost liczby zapytań w Lugano (kanton Ticino), gdzie, według lokalnych pośredników w obrocie nieruchomościami, dostępnych jest około 300 nieruchomości, a rejestracja pobytu i umowy podatkowe mogą być załatwiane szybciej.

Ucieczkę z Dubaju i innych bogatych Emiratów Zatoki Perskiej wymusiła pod koniec lutego wojna rozpoczęta przez USA i Izrael przeciwko Iranowi. Teheran odpowiedział, przeprowadzając masowe ataki na terytorium Izraela i amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Pod koniec marca FT uznał Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) za najczęściej atakowane państwo w Zatoce Perskiej.

Według The Guardian zamożni Brytyjczycy, którzy wcześniej chętnie przeprowadzili się do Dubaju, teraz wybierają Mediolan za miejsce ucieczki z Zatoki Perskiej. Od 2017 roku Włochy oferują podatek liniowy dla nowych rezydentów, którzy nie płacili podatków w kraju przez co najmniej dziewięć z ostatnich dziesięciu lat. Płacą oni stałą stawkę 300 tys. euro rocznie od wszystkich dochodów zagranicznych i są opodatkowani wyłącznie od dochodów i zysków kapitałowych z inwestycji we Włoszech przez pięć lat od momentu wyboru tego systemu.