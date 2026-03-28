Kobieta myje ręce przy wejściu do ośrodka izolacji dla chorych na cholerę w obozach dla uchodźców w Sudanie Zachodnim, w mieście Tawila w Darfurze
Zapasy zgromadzone w magazynach w Dubaju to rezerwowe dostawy przeznaczone dla krajów narażonych na cholerę, takich jak Czad i Sudan. Miały one trafić na miejsce przed rozpoczęciem pory deszczowej w maju, aby ograniczyć ryzyko wybuchu tej szybko rozprzestrzeniającej się i potencjalnie śmiertelnej choroby biegunkowej.
Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że istnieje "wysokie ryzyko zagrożenia biologicznego" w stolicy Sudanu, Chartumie. Po tym, jak jedna z wa...
Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) poinformowały Reutera, że część ich dostaw utknęła w Dubaju. Organizacje próbują je przetransportować drogą lotniczą – co wiąże się z kosztami wyższymi o 70 proc. niż zwykle – albo zakupić zamienniki.
Zestawy te umożliwiają tworzenie polowych punktów medycznych dla tysięcy osób, zapewniając leczenie nawadniające oraz środki, takie jak chlor, do dezynfekcji ścieków i wody pitnej, co zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.
W Afryce przybywa chorych na cholerę, ostrą bakteryjną chorobę przewodu pokarmowego. Dla wielu choroba kończy się śmiercią.
– Nie wiemy, czy zestawy dotrą na czas. Będzie to droższe i opóźnione – powiedziała Danielle Brouwer z IFRC. Wśród zablokowanych dostaw znajduje się pięć zestawów do leczenia 3 000 osób miesięcznie przeznaczonych dla Czadu, który przyjmuje uchodźców z ogarniętego wojną Sudanu, a także namioty dla pacjentów chorych na cholerę w Sudanie Południowym.
Według WHO ubiegły rok był wyjątkowo trudny – odnotowano ponad 600 000 przypadków cholery w 34 krajach oraz 8 000 zgonów na całym świecie. W 2026 roku liczba przypadków spadła dotąd o około 50 proc. w porównaniu z 2025 rokiem, jednak organizacja ostrzega przed nadmiernym optymizmem. – Zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą mieć dramatyczne konsekwencje, ponieważ mówimy o chorobie o charakterze wybuchowym – powiedział Lorenzo Pezzoli z WHO, kierujący zespołem ds. bakteryjnych chorób epidemicznych. – Jeśli nie ma czasu lub środków, by opanować sytuację w ciągu dni, a nawet godzin, może dojść do masowego skażenia – dodał.
W każdym przypadku, gdy pacjent trafia do lekarza z dramatycznie przebiegającą biegunką, podejmuje się tzw. diagnostykę przyczynową – mówi mówi dr...
Zamknięcie cieśniny Ormuz w związku z irańskimi atakami, powiązanymi z działaniami USA i Izraela, doprowadziło do zatorów w alternatywnych szlakach transportowych – lądowych i lotniczych – oraz do gwałtownego wzrostu kosztów, poinformowała IFRC.
Wiele krajów afrykańskich, takich jak Czad, nie produkuje własnych leków i jest całkowicie uzależnionych od importu – przypomina Reuters. Jeden z lekarzy przyznał, że w tym roku nie odnotowano jeszcze przypadków cholery, ale jeśli choroba powróci, dostępne zapasy wystarczą jedynie dla około 100 osób we wschodniej prowincji Ouaddaï.
