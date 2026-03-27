W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rząd obniży ceny paliw i wprowadzi limity

Rząd zapowiedział pakiet ustaw mających obniżyć ceny paliw. Zakłada on redukcję VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych na stacjach. Według szacunków ceny benzyny i diesla mogą spaść nawet o ponad złotówkę na litrze. Ubytek dochodów budżetowych ma zostać zrekompensowany podatkiem od nadmiarowych zysków firm paliwowych.

Braki pracowników w opiece rosną

W Polsce narasta problem niedoboru pracowników w sektorze opieki. Już teraz braki występują w ponad połowie powiatów, a sytuacja będzie się pogarszać wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Do 2030 r. liczba osób powyżej 75 roku życia znacząco wzrośnie, co zwiększy zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i pogłębi presję na rynku pracy.

Parlament Europejski zatwierdza umowę z USA

Parlament Europejski przyjął umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie przewiduje m.in. niższe cła na europejskie towary przemysłowe oraz zmiany w handlu produktami rolnymi. Decyzja może wpłynąć na relacje handlowe między UE a USA oraz konkurencyjność europejskich firm na rynku amerykańskim.

Trump daje Iranowi więcej czasu

Donald Trump zdecydował o wydłużeniu terminu wstrzymania ataków na Iran o kolejne 10 dni. To efekt trwających kontaktów dyplomatycznych, choć formalne negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły. Waszyngton sygnalizuje poprawę komunikacji z Teheranem, co daje nadzieję na uniknięcie dalszej eskalacji konfliktu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.