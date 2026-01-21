Rzeczpospolita
Ekonomia
Koniec dopłat do elektryków, Trump grozi Francji, NBP stawia na złoto

Dopłaty do samochodów elektrycznych w Polsce wygasają, Donald Trump grozi Francji rekordowymi cłami, a Narodowy Bank Polski zwiększa rezerwy złota. Sprawdzamy też, dlaczego branża gier wraca do łask inwestorów.

Publikacja: 21.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Koniec dopłat do samochodów elektrycznych w Polsce

Program dopłat NaszEAuto, którego budżet wynosił blisko 1,2 mld zł, dobiega końca. Kupujący mogli obniżyć cenę pojazdu nawet o 40 tys. zł. Jak podkreśla Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Ministerstwo Klimatu nie planuje obecnie nowego programu wsparcia. Według Instytutu Samar popyt na elektryki po zakończeniu dopłat może spaść nawet o połowę, choć część klientów nadal będzie rozważać auta elektryczne jako alternatywę dla spalinowych.

Trump grozi Francji cłami na wino i szampana

Donald Trump zagroził nałożeniem 200-procentowych ceł na francuskie wina i szampany. Ma to być reakcja na odmowę Francji przystąpienia do tzw. Rady Pokoju. Francuska minister rolnictwa określiła groźby jako nieakceptowalne i wezwała do solidarnej odpowiedzi Unii Europejskiej. Z kolei prezydent Emmanuel Macron, przebywający w Davos, ponownie zasugerował użycie unijnego instrumentu przeciwko przymusowi gospodarczemu. 

NBP zwiększa rezerwy złota do 700 ton

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Narodowy Bank Polski zdecydował o zwiększeniu rezerw złota z około 550 do 700 ton. To jeden z największych poziomów rezerw w historii banku centralnego i element strategii wzmacniania bezpieczeństwa finansowego kraju w niepewnym otoczeniu globalnym.

Branża gier wraca do łask inwestorów

Sektor gier na GPW radzi sobie w tym roku wyjątkowo dobrze. Impulsem była udana premiera spółki Creepy Jar, której gra sprzedała się w ponad pół milionie kopii w zaledwie 11 dni. Wzrost wyceny wywołał efekt FOMO i poprawił nastroje wobec całej branży.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

