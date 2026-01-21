10 min. 22 sek.
Aktualizacja: 21.01.2026 08:27 Publikacja: 21.01.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Program dopłat NaszEAuto, którego budżet wynosił blisko 1,2 mld zł, dobiega końca. Kupujący mogli obniżyć cenę pojazdu nawet o 40 tys. zł. Jak podkreśla Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Ministerstwo Klimatu nie planuje obecnie nowego programu wsparcia. Według Instytutu Samar popyt na elektryki po zakończeniu dopłat może spaść nawet o połowę, choć część klientów nadal będzie rozważać auta elektryczne jako alternatywę dla spalinowych.
Donald Trump zagroził nałożeniem 200-procentowych ceł na francuskie wina i szampany. Ma to być reakcja na odmowę Francji przystąpienia do tzw. Rady Pokoju. Francuska minister rolnictwa określiła groźby jako nieakceptowalne i wezwała do solidarnej odpowiedzi Unii Europejskiej. Z kolei prezydent Emmanuel Macron, przebywający w Davos, ponownie zasugerował użycie unijnego instrumentu przeciwko przymusowi gospodarczemu.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że może nałożyć cła na Francję, by zmusić prezydenta tego...
Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Narodowy Bank Polski zdecydował o zwiększeniu rezerw złota z około 550 do 700 ton. To jeden z największych poziomów rezerw w historii banku centralnego i element strategii wzmacniania bezpieczeństwa finansowego kraju w niepewnym otoczeniu globalnym.
Czytaj więcej
Narodowy Bank Polski podjął decyzję o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton. Dzięki...
Sektor gier na GPW radzi sobie w tym roku wyjątkowo dobrze. Impulsem była udana premiera spółki Creepy Jar, której gra sprzedała się w ponad pół milionie kopii w zaledwie 11 dni. Wzrost wyceny wywołał efekt FOMO i poprawił nastroje wobec całej branży.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas