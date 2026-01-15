Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są powody utworzenia European Sovereign Cloud przez Amazon?

Jakie znaczenie ma lokalizacja i izolacja danych w kontekście nowych rozwiązań chmurowych?

Jakie zmiany w strategii chmurowej wprowadza Amazon w Europie?

Jakie są plany ekspansji AWS w Unii Europejskiej?

Jak AWS planuje zapewnić cyfrową suwerenność i ochronę danych w Europie?

Spółka Amazon Web Services uruchomiła European Sovereign Cloud, aby odpowiedzieć na potrzeby europejskich rządów i przedsiębiorstw w zakresie ochrony danych wrażliwych. Koncern zapowiedział też rozszerzenie zasięgu z Niemiec na kolejne kraje UE, aby wspierać rygorystyczne wymagania dotyczące izolacji, rezydencji danych w kraju oraz niskich opóźnień. Rozpocznie się to od nowych suwerennych lokalnych stref (AWS Local Zones) w Belgii, Holandii i Portugalii.

Europa z własną chmurą

Unia Europejska już od lat rozwija strategię budowania wspólnej, niezależnej infrastruktury chmurowej, która reprezentuje europejskie wartości, zapewnia suwerenność i bezpieczeństwo danych, chroniąc je przed dominacją gigantów z USA, co obejmuje rozwój chmury obliczeniowej, ochronę danych i cyfrową suwerenność. Powstają choćby projekty chmurowe, jak GAIA-X i wiele inicjatyw tak publicznych, jak i prywatnych.

AWS podkreśla, że globalna infrastruktura chmurowa i AI firmy została zaprojektowana z myślą o suwerenności i zapewnia klientom pełną kontrolę nad lokalizacją i przepływem ich danych. Jest to wspierane przez szereg środków technicznych i kontroli operacyjnych.