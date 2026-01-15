Aktualizacja: 15.01.2026 08:32 Publikacja: 15.01.2026 08:00
Foto: Reuters
Spółka Amazon Web Services uruchomiła European Sovereign Cloud, aby odpowiedzieć na potrzeby europejskich rządów i przedsiębiorstw w zakresie ochrony danych wrażliwych. Koncern zapowiedział też rozszerzenie zasięgu z Niemiec na kolejne kraje UE, aby wspierać rygorystyczne wymagania dotyczące izolacji, rezydencji danych w kraju oraz niskich opóźnień. Rozpocznie się to od nowych suwerennych lokalnych stref (AWS Local Zones) w Belgii, Holandii i Portugalii.
Unia Europejska już od lat rozwija strategię budowania wspólnej, niezależnej infrastruktury chmurowej, która reprezentuje europejskie wartości, zapewnia suwerenność i bezpieczeństwo danych, chroniąc je przed dominacją gigantów z USA, co obejmuje rozwój chmury obliczeniowej, ochronę danych i cyfrową suwerenność. Powstają choćby projekty chmurowe, jak GAIA-X i wiele inicjatyw tak publicznych, jak i prywatnych.
AWS podkreśla, że globalna infrastruktura chmurowa i AI firmy została zaprojektowana z myślą o suwerenności i zapewnia klientom pełną kontrolę nad lokalizacją i przepływem ich danych. Jest to wspierane przez szereg środków technicznych i kontroli operacyjnych.
Czytaj więcej
Komisja Europejska chce zmienić zasady wyłaniania konsorcjów, które zbudują potężne centra danych...
AWS Local Zones to typ infrastruktury umożliwiający klientom przechowywanie danych w określonej lokalizacji geograficznej w celu spełnienia wymogów rezydencji danych lub uruchamiania aplikacji wrażliwych na opóźnienia. – Europa potrzebuje dostępu do najbardziej zaawansowanej technologii chmurowej i AI. Ekspansja innowacji AWS w Europie pomoże przyspieszyć rozwój klientów i ich ambicje związane z AI – zapowiada Stéphane Israël, dyrektor zarządzający AWS European Sovereign Cloud. – Budując chmurę europejską pod względem infrastruktury, operacji i zarządzania, umożliwiamy organizacjom innowacje z pełnym zaufaniem, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad ich zasobami cyfrowymi – dodał.
Nowe rozwiązanie amerykańskiego koncernu łączy kompleksowe, wielowarstwowe mechanizmy kontroli, aby zapewnić solidne rozwiązanie dla klientów, którzy muszą spełnić surowe wymogi suwerenności cyfrowej, jednocześnie korzystając z szerokiego zakresu innowacji chmurowych i AI firmy AWS. European Sovereign Cloud jest fizycznie i logicznie oddzielony od innych regionów AWS. Jest obsługiwany wyłącznie przez rezydentów UE, nie ma krytycznych zależności od infrastruktury spoza UE, a jego konstrukcja umożliwia kontynuację działania, nawet w przypadku zakłócenia komunikacji z resztą świata. Aby zapewnić ciągłość nawet w ekstremalnych okolicznościach, autoryzowani pracownicy AWS European Sovereign Cloud, którzy są rezydentami UE, będą mieli niezależny dostęp do repliki kodu źródłowego potrzebnego do utrzymania usług.
Podejście do rozwiązań chmurowych zmienia się, a amerykańskie firmy mają coraz silniejszą konkurencję. Aż 42 proc. firm planuje migrację na europejskie oprogramowanie, a idea cyfrowej suwerenności w UE nigdy nie była tak silna.
AWS ustanowił dedykowaną strukturę zarządzania w Europie, z nową spółką macierzystą i trzema lokalnymi spółkami zależnymi zarejestrowanymi w Niemczech, kierowanymi przez obywateli UE, którzy są zobowiązani do przestrzegania prawa europejskiego i działania w najlepszym interesie AWS European Sovereign Cloud. Obejmuje to również radę doradczą, która zapewni ekspertyzę i odpowiedzialność w kwestiach związanych z suwerennością i składa się z trzech pracowników Amazon oraz dwóch niezależnych członków zarządu. Wszyscy członkowie rady to obywatele i rezydenci europejscy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Eskalacja protestów w Iranie niepokoi USA i UE, młode pokolenie coraz trudniej odnajduje się na rynku pracy, a C...
Czechoslovak Group, czeski producent sprzętu pancernego i amunicji planuje ofertę publiczną na giełdzie w Amster...
Polska znalazła się w gronie najczęściej atakowanych cybernetycznie państw Europy, Donald Trump zapowiada 25-pro...
Rosyjski dyktator zagrabił majątki kolejnych dwóch firm zagranicznych w tym jednej z polskim kapitałem. Podarowa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas