W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Komisja Europejska zaprezentowała najmocniejszy dotychczas pakiet restrykcji wobec Rosji. Obejmuje on m.in. obniżenie ceny maksymalnej ropy do 47,5 dol. za baryłkę, objęcie sankcjami 118 tankowców, zakaz transakcji z Rosnieftem i Gazprom Nieftem oraz kolejnymi bankami. Rozszerzono także zakaz obrotu kryptowalutami oraz listę towarów i firm wspierających rosyjski przemysł zbrojeniowy. Bruksela planuje ponadto wykorzystać zamrożone rezerwy walutowe Rosji, aby udzielić Ukrainie pożyczki na 170 mld euro.
Agencja Moody’s utrzymała rating Polski na poziomie A2, ale zmieniła jego perspektywę ze stabilnej na negatywną. Powodem są pogarszające się prognozy fiskalne i zadłużeniowe. Zdaniem ekonomistów, decyzja ta może zwiększyć niepewność na rynku obligacji i osłabić złotego. To już druga taka decyzja w krótkim czasie – wcześniej podobny krok wykonała agencja Fitch. Eksperci ostrzegają, że wiosną możliwe są realne obniżki ratingu.
W sobotę cyberprzestępcy zaatakowali dostawcę systemów odprawy i boardingu, powodując chaos na lotniskach w Londynie, Brukseli i Berlinie. Wiele lotów zostało odwołanych lub opóźnionych, a w Brukseli przywracanie normalnego funkcjonowania może potrwać nawet kilka dni. To kolejny sygnał ostrzegawczy dotyczący bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Europie.
Premier Indii Narendra Modi wezwał obywateli do kupowania krajowych towarów zamiast importowanych. Ma to wzmocnić lokalną gospodarkę i złagodzić skutki amerykańskich ceł. Apel zbiegł się w czasie z wejściem w życie obniżek podatku VAT, które mają dodatkowo pobudzić konsumpcję. Działania te mogą wzmocnić pozycję negocjacyjną Indii wobec USA.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
