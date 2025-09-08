Pozytywne zaskoczenia w wynikach spółek

Będący już w mocno zaawansowanej fazie sezon publikacji raportów wynikowych obfitował w pozytywne zaskoczenia, które nie umknęły uwadze rynku. Nie brakowało spółek, których rezultaty mocno na plus rozminęły się z przewidywaniami analityków.

Prymusi z WIG20

Wśród największych spółek nie sposób przejść obojętnie obok osiągnięć PKO BP. Największy pod względem aktywów rodzimy kredytodawca pokazał, że jest w stanie wypracować solidne zyski, mimo dużych rezerw na kredyty frankowe i spadających stóp procentowych. W II kwartale odnotował blisko 2,7 mld zł zysku netto, o 13 proc. więcej niż rok wcześniej. – Zysk netto banku był lepszy od prognoz rynkowych, głównie dzięki niższym odpisom na rezerwy. Wynik byłby jeszcze wyższy gdyby nie prawie 1,25 mld zł rezerw na portfel kredytów frankowych. W opublikowanych rezultatach warto zwrócić uwagę na wysoki przyrost wyniku odsetkowego, co w części jest pochodną wyższej niż średnia dynamiki wolumenów. Bardziej niż u konkurentów wzrosły koszty działalności, jednak wysoki przyrost po stronie przychodów sprawił, że mimo to udało się poprawić wynik operacyjny bardziej niż w innych bankach – zauważa Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium.

Z dobrej strony pokazał się producent gier CD Projekt, który pozytywnie zaskoczył przede wszystkim poziomem raportowanych zysków. Udało mu się tego dokonać, mimo braku dużych premier w ostatnim czasie. – Wyniki za II kwartał okazały się lepsze od naszych oczekiwań głównie za sprawą niższych kosztów niż zakładaliśmy. Niemniej jednak należy podkreślić dobre wyniki sprzedażowe dotychczasowych tytułów. W samym II kwartale dodatkowym wsparciem była premiera gry „Cyberpunk 2077” na nową konsolę od Nintendo Switch 2 – wskazuje Maria Mickiewicz, analityk Wood & Company.

Mimo braku oznak ożywienia w europejskich gospodarkach solidnymi wynikami pochwaliła się Grupa Kęty, będąc na dobrej drodze ku realizacji całorocznych prognoz. – Głównym driverem wyników pozostaje obszar Systemów Aluminiowych. Segment, wsparty wynikami niedawno przejętej spółki Selt, odnotował 30-proc. wzrost sprzedaży r./r. w II kwartale przy spadku cen aluminium. Zarząd zakłada stabilizację koniunktury na poziomach nie gorszych niż w I półroczu Realizacja rocznej prognozy zarządu dla EBITDA po I półroczu wynosi ok. 53 proc., co pozwala realistycznie myśleć o co najmniej kilku procentowym przekroczeniu prognozy na 2025 rok (990 mln zł) – ocenia Krzysztof Pado, analityk DM BDM.