Pozytywne zaskoczenia w wynikach spółek

Będący już w mocno zaawansowanej fazie sezon publikacji raportów wynikowych obfitował w pozytywne zaskoczenia, które nie umknęły uwadze rynku. Nie brakowało spółek, których rezultaty mocno na plus rozminęły się z przewidywaniami analityków.
Wśród największych spółek nie sposób przejść obojętnie obok osiągnięć PKO BP. Największy pod względem aktywów rodzimy kredytodawca pokazał, że jest w stanie wypracować solidne zyski, mimo dużych rezerw na kredyty frankowe i spadających stóp procentowych. W II kwartale odnotował blisko 2,7 mld zł zysku netto, o 13 proc. więcej niż rok wcześniej. – Zysk netto banku był lepszy od prognoz rynkowych, głównie dzięki niższym odpisom na rezerwy. Wynik byłby jeszcze wyższy gdyby nie prawie 1,25 mld zł rezerw na portfel kredytów frankowych. W opublikowanych rezultatach warto zwrócić uwagę na wysoki przyrost wyniku odsetkowego, co w części jest pochodną wyższej niż średnia dynamiki wolumenów. Bardziej niż u konkurentów wzrosły koszty działalności, jednak wysoki przyrost po stronie przychodów sprawił, że mimo to udało się poprawić wynik operacyjny bardziej niż w innych bankach – zauważa Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium.
Z dobrej strony pokazał się producent gier CD Projekt, który pozytywnie zaskoczył przede wszystkim poziomem raportowanych zysków. Udało mu się tego dokonać, mimo braku dużych premier w ostatnim czasie. – Wyniki za II kwartał okazały się lepsze od naszych oczekiwań głównie za sprawą niższych kosztów niż zakładaliśmy. Niemniej jednak należy podkreślić dobre wyniki sprzedażowe dotychczasowych tytułów. W samym II kwartale dodatkowym wsparciem była premiera gry „Cyberpunk 2077” na nową konsolę od Nintendo Switch 2 – wskazuje Maria Mickiewicz, analityk Wood & Company.
Mimo braku oznak ożywienia w europejskich gospodarkach solidnymi wynikami pochwaliła się Grupa Kęty, będąc na dobrej drodze ku realizacji całorocznych prognoz. – Głównym driverem wyników pozostaje obszar Systemów Aluminiowych. Segment, wsparty wynikami niedawno przejętej spółki Selt, odnotował 30-proc. wzrost sprzedaży r./r. w II kwartale przy spadku cen aluminium. Zarząd zakłada stabilizację koniunktury na poziomach nie gorszych niż w I półroczu Realizacja rocznej prognozy zarządu dla EBITDA po I półroczu wynosi ok. 53 proc., co pozwala realistycznie myśleć o co najmniej kilku procentowym przekroczeniu prognozy na 2025 rok (990 mln zł) – ocenia Krzysztof Pado, analityk DM BDM.
Więcej wynikowych niespodzianek tradycyjnie odnotowano na szerokim rynku. Tempem poprawy wyników w II kwartale zaskoczył Synektik. Rynek wprawdzie spodziewał się wyraźnie lepszych rok do roku rezultatów, jednak nie docenił dostawcy zaawansowanych urządzeń medycznych. – Wyniki oceniamy pozytywnie. Przychody na poziomie grupy okazały się delikatnie niższe od naszych prognoz, jednak wynikowo spółka przebiła nasze oczekiwania. EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła 41,6 mln zł (wzrost o 31,4 proc. r./r.), podwyższając rentowność z 25,5 proc. do 27 proc. – wskazuje Anna Tobiasz, analityk DM BDM.
Mimo wciąż trudnej sytuacji w branży meblarskiej lepszy kwartał niż można było oczekiwać zanotowało Forte, co w dużej mierze jest zasługą wdrożonego planu restrukturyzacji. Efektem jest wyraźna poprawa rentowności biznesu grupy i, co za tym idzie, skokowy wzrost zysków rok do roku. W ocenie Dariusza Dadeja, analityka Noble Securities, poprawiająca się sytuacja finansowa Forte daje powody do optymizmu. – Wdrożone w poprzednich kwartałach działania naprawcze i optymalizacyjne, mające na celu poprawę rentowności oraz płynności grupy wraz z pozytywnym wpływem strategii zabezpieczających ryzyko walutowe, przyniosły obniżenie kosztów oraz spadek wskaźnika długu netto do EBITDA do poziomu 1,3x. Zarząd podkreśla, że sytuacja w branży meblarskiej pozostaje wymagająca i nie zakłada wzrostu rynku w 2025 roku. Nie przewidujemy jednak dalszego pogorszenia – wyjaśnia ekspert.
Pozytywną niespodziankę sprawiły inwestorom również wyniki Torpolu. Głównie za sprawą dużo wyższych niż zakładano przychodów (wyniosły 853,1 mln zł wobec 558,5 mln zł rok wcześniej), co miało pozytywne przełożenie na wypracowane zyski.
Wysoką dynamiką zysków w II kwartale pozytywnie zaskoczył rynek Quercus TFI, co zawdzięcza rosnącym aktywom pod zarządzaniem. – Zysk netto wyniósł 12,8 mln zł (35-proc. wzrost r./r.) i był 10 proc. powyżej naszych szacunków głównie za sprawą znacznie lepszych przychodów. Przychody z zarządzania funduszami wzrosły o 51 proc. r./r. i były wspomagane przez 7 mln zł naliczonej opłaty zmiennej – wyjaśnia Michał Fidelus, analityk BM Pekao. – Biorąc pod uwagę zysk netto w I półroczu na poziomie 21,9 mln zł, wciąż rosnące aktywa pod zarządzaniem oraz 10,6 mln zł rezerwy na success fee, uważamy naszą obecną prognozę rocznego zysku netto w 2025 r. w wysokości 41 mln zł za konserwatywną – dodaje analityk.
