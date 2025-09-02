W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Chiny budują nowy porządek gospodarczy

Podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy prezydent Chin Xi Jinping ogłosił powstanie regionalnego banku rozwoju i platformy energetycznej. Pekin zaoferuje także 1,4 mld dol. pożyczek inwestycyjnych. Władimir Putin poparł inicjatywę, podkreślając, że organizacja może odegrać kluczową rolę w tworzeniu nowego, sprawiedliwszego systemu globalnego. Rosnące ambicje Chin stają się poważnym wyzwaniem dla pozycji Stanów Zjednoczonych.

Konsumpcja napędza polski PKB

Według GUS polska gospodarka w II kwartale 2025 r. wzrosła o 3,4 proc. rok do roku. Motorem wzrostu była konsumpcja, która podskoczyła aż o 4,4 proc. Jednocześnie inwestycje spadły o 1 proc. Ekonomiści liczą, że środki z KPO i nowego budżetu UE w kolejnych miesiącach pobudzą aktywność inwestycyjną.

Wymiana handlowa UE i Rosji najniższa od 2002 roku

Wartość wymiany handlowej UE z Rosją spadła do 14,5 mld euro – to najniższy poziom od 2002 roku. To efekt wstrzymania importu rosyjskich surowców energetycznych oraz drastycznego ograniczenia eksportu maszyn i pojazdów do Rosji.

Metale szlachetne drożeją

Perspektywa obniżek stóp procentowych w USA wywołała wzrosty na rynku surowców. Cena srebra przekroczyła 40 dol. za uncję, złoto zbliżyło się do 3500 dol., a pallad i platyna podrożały odpowiednio o 4 i 5 proc.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.