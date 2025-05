Chiny szykują nowy plan rozwojowy

Chiński rząd pracuje nad nowym planem gospodarczym, mającym przypominać strategię „Made in China 2025”. Według agencji Bloomberg, dokument ma koncentrować się na wsparciu produkcji zaawansowanych technologicznie dóbr, w tym mikroprocesorów. Chiny nie planują zmniejszenia udziału przemysłu w PKB, co stawia je w kontrze do oczekiwań USA. Nowa strategia może być próbą ugruntowania pozycji Chin jako technologicznego lidera mimo rosnących napięć handlowych z Zachodem.

Francja wzmacnia obecność w Azji

Emmanuel Macron rozpoczął oficjalną wizytę w Wietnamie, gdzie podpisał 14 umów o współpracy, m.in. w sektorze energetyki jądrowej, obronności i transportu. Wietnamskie linie lotnicze zamówiły 20 samolotów Airbusa, a łączna wartość kontraktów przekroczyła 10 miliardów dolarów. Francja, jak zauważają analitycy, prowadzi obecnie najbardziej aktywną politykę zagraniczną wśród państw UE, konsekwentnie wspierając ekspansję swoich firm. Paryż pokazuje, jak skutecznie łączyć dyplomację gospodarczą z interesem narodowym.

