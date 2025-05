Łączą się dwaj najwięksi operatorzy telewizji kablowej w USA

Inną ważną kwestią jest to, że w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w innych częściach świata, tradycyjna telewizja zaczyna iść w odstawkę. Coraz więcej Amerykanów rezygnuje bowiem z płatnych pakietów telewizyjnych na rzecz tańszych platform streamingowych, co zmusza operatorów telewizji kablowej, którzy jeszcze do niedawna bezspornie dominowali na rynku, do dostosowania się do zmieniającego się otoczenia i preferencji klientów.

Charter Communications i Cox Communications mają nadzieję, że fuzja pomoże im uatrakcyjnić ofertę. „To połączenie zwiększy naszą zdolność do innowacji i dostarczania wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach, świadczonych wraz z doskonałą obsługą klienta, milionom domów i firm” – podkreślił w oświadczeniu Chris Winfrey, prezes Charter Communications.