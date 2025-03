Zadłużenie finansów publicznych wzrosło jednak do 114,3 proc PKB w 2024 r. ze 109,8 proc. rok wcześniej, osiągając roczny poziom z okresu pandemii, a łącznie doszło do nowego rekordu 3,3053 bln euro. Rządowy plan na lata 2023-27z przewiduje zmniejszenie go do 108,3 proc. PKB, co przy obecnej wojnie handlowej i zwiększonych wydatkach na obronę Europy będzie trudniejsze niż gdy ogłaszano ten plan.

Koniak i armaniak z cłem tymczasowym

Niewiele pomogła na nastroje prezesów firm udana wizyta w Pekinie francuskiego ministra spraw zagranicznych. Chiny odroczyły o 3 miesiące zakończenie postępowania wyjaśniającego ws. importu koniaku i armaniaku. Jest więc szansa, że nie dojdzie do karnych ceł na te trunki, ale w dalszym ciągu obowiązują tymczasowe chińskie ograniczenia — kaucja składana w banku, która bardzo zmniejszyła eksport alkoholi, sprzedaż koniaku do Chin zmalała o 60 proc. w ostatnich 4 miesiącach.

- Ryzyko dotyczące do wczoraj branżę mocnych alkoholi wiązało się z ogłoszeniem ostatecznych stawek celnych wraz z upływem okresu prowadzenia śledztwa, które miało zakończyć się 5 kwietnia — oświadczył w piątek szef dyplomacji Jean-Noel Barrot. — Na zakończenie tej wizyty potwierdzono mi, że to postępowanie odroczono o trzy miesiące. To oddala scenariusz brutalnego wprowadzenia ostatecznego cła na ten sektor — dodał. Minister podkreślił, że jest to jedynie „zawieszenie, ale także pierwszy etap, po których powinny nastąpić kolejne, mają zostawić definitywnie ten spór za nami”.

Półtora roku temu Chiny uruchomiły postępowanie antydumpingowe dotyczące europejskich alkoholi w reakcji na zamiar Unii Europejskiej nałożenia wysokich stawek celnych na chińskie samochody elektryczne. Chińskie postępowanie dotyczyło producentów koniaku: Hennessy, Marterlla i Rémy Martin. Stwierdzono w nim naruszenie zasad konkurencji i zaproponowano średnią stawkę docelowego cła 34 proc. na alkohole importowane przez Chiny.