Jednak ekonomiści przyznają, że niepokojący jest spadek liczby przedsiębiorstw średnich: - To pokazuje pewien regres. Nie ma awansu polegającego na łączeniu się i zwiększaniu rynku – dodaje Piotr Soroczyński.

Coraz więcej samozatrudnionych

Tak jak w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw ponad 96,9 tys. więcej oznacza niespełna 4 proc. zmianę, tak w dla firm średnich (zatrudniających od 50 do 249 osób) ubytek 187 przedsiębiorstw to już ponad 1 proc. GUS podał bowiem, że pod koniec zeszłego roku działało niespełna 98 tys. małych firm (od 10 do 49 pracowników), 17,6 tys. średnich i niespełna 4,2 tys. dużych – z ponad 250 osobowa załogą.

Co prawda GUS nie rozbija mikrofirm na samozatrudnionych i takich, w których ktoś dodatkowo pracuje, ale można znaleźć je w statystyce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który informuje o liczbie płatników składek. Samozatrudnieni stanowią większość nie tylko najmniejszych firm, ale także wszystkich działających na rynku. Stanowią ok 64 proc. wszystkich firm w Polsce i niespełna 70 proc. mikrofirm. Na koniec roku było to ponad 1,78 mln osób, które płaciły składki tylko za siebie – o 66,8 tys. więcej niż rok wcześniej. W ok. 880 tys. mikrofirm zatrudnieni byli pracownicy. I takich firm w ciągu roku przybyło ponad 30 tys.

Lepszy rok dla usług niż dla przemysłu i handlu

Gdyby ocenić rok przez pryzmat liczby firm, to był on lepszy dla usług niż dla firm produkcyjnych i dla handlu. O więcej niż o 10 tys. zwiększyła się liczba firm obsługujących biznes, w tym technicznych i IT, związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną oraz z budownictwem. W części tych branż jest to zapewne efekt nie tylko przedsiębiorczości, ale także przechodzenia pracowników na emeryturę. Część z nich jest nadal aktywna na rynku pracy choć pobiera emeryturę. Zakładają działalność gospodarczą. Dzieje się tak na przykład w ochronie zdrowia czy w edukacji.

Zmniejszyła się zaś liczba firm działających w leśnictwie czy rolnictwie. Są też branże, które zamykały rok z mniejszą liczbą firm w każdej grupie zatrudnieniowej: to producenci odzieży, obuwia, wyrobów z drewna, huty szkła. O prawie 3 tys. zmniejszyła się liczba sklepów i miejsc sprzedaży detalicznej prowadzonej na straganach i targowiskach. Po części jest to efekt konsolidacji w branży.

Im dalej od wielkiego miasta tym mniej firm i samozatrudnionych

GUS pokazał również zmiany w regionach i powiatach. W 28 z nich liczba firm zmniejszyła się w ciągu roku. Najwięcej spadła – o 61 – w pow. ostrowieckim (woj. świętokrzyskie) czy o 51 w pow. gryfińskim (woj. zachodniopomorskie). Większość z powiatów, w których zmniejszyła się liczba aktywnych firm leży na granicy dwóch województw, w sporym oddaleniu od centrum regionalnego.