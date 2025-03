Spytaliśmy o to gen. Michała Marciniaka, wiceszefa odpowiedzialnej za zakupy Agencji Uzbrojenia i jednocześnie pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, czyli człowieka, który odpowiada m.in. za zakup systemu Patriot i systemu kierowania ogniem IBCS. Ten system ma integrować programy obrony polskiego nieba „Wisła” i „Narew”.

– Jeśli mówimy o „wyłączniku” do systemu IBCS, to nic mi nie wiadomo o jego istnieniu. Mówiąc wprost: nie ma czegoś takiego i to zostało potwierdzone – odpowiada „Rzeczpospolitej” oficer. Nie zmienia to jednak tego, że jeśli zostanie wstrzymane wsparcie techniczne do tego systemu, spowoduje to skokową degradację jego możliwości operacyjnych. Jeśli np. nie będzie aktualizowana tzw. biblioteka sygnatur, czyli „ślady”, jakie po sobie zostawiają poszczególne samoloty czy pociski, to może się okazać, że za jakiś czas będziemy widzieli obiekty na radarach, ale nie do końca będziemy pewni, czym one są. Trochę działa to na zasadzie aktualizacji w komputerze – to nie jest tak, że bez nich coś nie działa. Ale z miesiąca na miesiąc zazwyczaj działa coraz gorzej – wyjaśnia gen. Marciniak.



– Państwo, gdzie produkowane jest dane uzbrojenie, ma narzędzia, by tak uprzykrzyć życie jego użytkownikowi, by w praktyce nie mógł go w pełni wykorzystać – twierdzi z kolei Mariusz Cielma, redaktor naczelny „Nowej techniki wojskowej”. – Są metody aktywnej i pasywnej kontroli. Na przykład przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego, doświadczeni inżynierowie, są przekonani o tym, że jest możliwość zdalnego wyłączania tych najbardziej zaawansowanych systemów. Jestem przekonany, że są takie możliwości techniczne i USA by bardzo ryzykowały, gdyby sprzedawały te najbardziej nowoczesne systemy, nie mając takiej kontroli. Jeśli chodzi o to pasywne kontrolowanie, to może się ono odbywać np. poprzez blokowanie napraw czy dostaw części zamiennych – dodaje ekspert.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Maciej Miłosz: Amerykanie zastąpią Chińczyków w Gdyni? W wyniku presji Donalda Trumpa w Panamie najpewniej dojdzie do zmian właścicielskich w terminalu GCT w Gdyni. To (chyba) dobra wiadomość.

Umiesz liczyć, licz na siebie

To, w jaki sposób sprzęt może się degradować bez wsparcia producenta, widzieliśmy w ostatnich latach na przykładzie konstrukcji m.in. radzieckich śmigłowców Mi-24 czy samolotów MiG-29. W przypadku braku części zamiennych najpierw dochodzi do procesu kanibalizacji, czyli wykorzystywania części z uziemionych statków, a czasem podejmowane są też próby wytworzenia odpowiedników części oryginalnych. Warto przypomnieć, że to brak odpowiedniej dokumentacji technicznej do foteli katapultowych w tych samolotach skończył się tragiczną śmiercią jednego z pilotów w 2018 r. Dokumentacja konstrukcyjna feralnego pierścienia fotela powstała w Wojskowych Zakładach Lotniczych 2, które wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale bez konsultacji z rosyjskim producentem. To dobrze ilustruje ryzyka, jakie mogą się wiązać także z „odcięciem” kontaktów od koncernów z USA.



Innym sposobem na ograniczenia zdolności uzbrojenia, które kupiliśmy za oceanem, oprócz wspominanego wsparcia technicznego, jest np. wyłączenie systemu GPS. To by oznaczało, że pociski, które z niego korzystają, byłyby znacznie mniej celne. Warto też sobie zdać sprawę z tego, że ten najbardziej nowoczesny sprzęt – np. samoloty F-35, których pierwsze egzemplarze mamy odebrać pod koniec przyszłego roku – wszelkie dane, które pozyskują (a do tego głównie służą), przesyłają do Stanów Zjednoczonych. Dlatego trudno jest sobie wyobrazić, że producent nie ma opcji, w której w znacznym stopniu może ograniczyć działanie poszczególnych systemów informatycznych, a co za tym idzie, znacznie obniżyć zdolności bojowe tych statków powietrznych.