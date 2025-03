USA blokują współpracę wywiadowczą z Ukrainą

Administracja Białego Domu zdecydowała o kolejnym kroku wobec Ukrainy. Po zamrożeniu pomocy wojskowej, USA wstrzymały również współpracę wywiadowczą, która pozwalała Ukrainie identyfikować i atakować rosyjskie cele wojskowe. Decyzję potwierdził szef CIA John Ratcliffe, nazywając to działaniem tymczasowym mającym na celu wymuszenie na Ukrainie przystąpienia do negocjacji. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz nie wykluczył przywrócenia pomocy, ale uzależnił to od dobrej woli Kijowa. Według Reutersa nowa umowa pomiędzy USA a Ukrainą może być dla tej drugiej strony mniej korzystna niż pierwotnie zakładano.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Marek Budzisz: Głównym celem planu Donalda Trumpa jest zmiana relacji sojuszniczych Rozmawiając o Ukrainie, Rosja i Stany Zjednoczone grają o coś zupełnie innego. Pierwszym i najważniejszym celem Donalda Trumpa jest zbudowanie nowych relacji atlantyckich, a nie „porzucenie strategiczne” Europy, o którym tyle się ostatnio mówi. Zakończenie wojny na Ukrainie jest celem pobocznym, a rozmowy z Rosją narzędziem wymuszającym mobilizację sojuszników – analizuje Marek Budzisz, ekspert think tanku Strategy & Future.

Donald Trump ponownie porusza temat Grenlandii

Podczas swojego wystąpienia w Kongresie Donald Trump ponownie nawiązał do kontrowersyjnego tematu przejęcia Grenlandii. Stwierdził, że Stany Zjednoczone „zdobędą ją w ten czy inny sposób”, co natychmiast wywołało reakcję polityków w Danii. Choć premier Danii ponownie podkreślił, że wyspa nie jest na sprzedaż, eksperci wskazują, że USA mogą próbować zwiększyć swoją obecność wojskową i gospodarczą w regionie Arktyki.

Niemcy planują ogromne wydatki i zmianę konstytucji

Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział zmiany w konstytucji Niemiec, które umożliwią wyłączenie wydatków na zbrojenia spod ograniczeń budżetowych. Niemcy zamierzają również zainwestować 500 miliardów euro w infrastrukturę obejmującą transport, energetykę i budownictwo. Rząd niemiecki chce także, aby Unia Europejska złagodziła przepisy dotyczące deficytu budżetowego. Niemiecki wysłannik w Brukseli wezwał do poluzowania unijnych zasad fiskalnych, co może wpłynąć na politykę gospodarczą całej Wspólnoty.

USA odraczają cła na import aut z Meksyku i Kanady

Administracja USA podjęła decyzję o odroczeniu na miesiąc wprowadzenia ceł na import aut i części samochodowych z Meksyku i Kanady. Decyzja dotyczy trzech głównych koncernów motoryzacyjnych, czyli Stellantis, Forda i General Motors. Firmy te w ciągu miesiąca mają podjąć kroki prowadzące do przeniesienia części produkcji do USA. Równocześnie Trump zapowiedział nałożenie nowych ceł na import z Indii, co może doprowadzić do kolejnych napięć handlowych.