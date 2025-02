Wielka czwórka oddaje pole średnim audytorom. Deloitte niknie na GPW

Obserwowany w ostatnich latach niedobór biegłych rewidentów i zaostrzenie regulacji to tylko niektóre z przyczyn presji na ceny. Wyzwaniem dla audytorów są też zmiany technologiczne. Upraszczają one pracę, automatyzując powtarzalne czynności. A to powinno obniżyć koszt i zwiększyć efektywność biznesu audytorów. Ale żeby tak się stało, najpierw potrzebne są inwestycje w IT oraz szkolenia pracowników. Dla małych audytorów to często bariera nie do przeskoczenia.