Złota era zbrojeniówki trwa. I choć w ostatnich tygodniach na giełdach amerykańskie koncerny zbrojeniowe przeżywają nieco gorsze chwile z powodu nieprzewidywalności polityki prezydenta Donalda Trumpa, to w Europie jest wręcz odwrotnie – kursy takich potentatów jak niemiecki Rheinmetall czy włoskie Leonardo w ciągu ostatniego pół roku wzrosły o ponad 50 proc., a francusko-niemieckiego Airbusa o prawie 20 proc.

Leonardo ma ponad 1,5 mld euro zysku

Grupa Leonardo podała właśnie wstępne wyniki finansowe za ubiegły rok. I tak w 2024 r. przychody grupy Leonardo wyniosły 17,8 mld euro, co oznacza ponad 10-procentowy wzrost rok do roku. Zysk przed opodatkowaniem (EBITA) wyniósł z kolei ponad 1,5 mld euro, czyli ponad 200 mln euro więcej niż rok temu. Zwiększył się także portfel zamówień – obecnie spółka ma podpisane kontrakty na 44 mld euro, w ubiegłym roku ten portfel wart był niecałe 40 mld euro. – Portfel zamówień zapewnia produkcję na 2,5 roku – informuje Dariusz Szulc, który odpowiada za komunikację Leonardo w Polsce.

Produktywność lepsza niż w PGZ

Wzrost przychodów idzie także w parze ze wzrostem zatrudnienia. Na koniec 2023 r. w Leonardo pracowało 53,5 tys. pracowników, na koniec 2024 r. było to już ponad 60 tys. Dla porównania: zatrudnienie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej to 20,5 tys. pracowników, a przychody za 2024 r. to ok 3 mld euro. Tak więc średnio pracownik grupy Leonardo wypracowuje dwa razy więcej przychodu niż ten PGZ. Z kolei drugi największy podmiot zbrojeniowy w Polsce – Grupa WB zatrudniając 2,5 tys. pracowników osiągnął przychody na poziomie ok. 0,75 mld euro, tak więc w tym wypadku produktywność pracowników jest praktycznie taka sama jak w Grupie Leonardo.

W 2024 r. Leonardo dostarczyło 191 śmigłowców

Choć w Polsce Leonardo kojarzy się głównie z produkcją śmigłowców, ponieważ koncern jest właścicielem PZL Świdnik, to przychody ze sprzedaży wiropłatów stanowiły w 2024 r. nieco ponad 5 z prawie 18 mld euro całości. W ubiegłym roku koncern dostarczył 191 śmigłowców – i obecnie jest w trakcie realizacji zamówienia na 32 śmigłowce AW-149 dla Wojska Polskiego. Prawie 8 mld euro pochodzi za to z domeny Defence Electronics & Security – warto pamiętać, że Leonardo jest udziałowcem w specjalizującej się w pociskach rakietowych MBDA. Do tego dochodzi także domena lotnicza i kosmiczna. Jeśli chodzi o rating Leonardo, to oceny z 2024 r. są na poziomie BBB- z perspektywą pozytywną.