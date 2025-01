Przemysł zbrojeniowy podlega ciągłym zmianom ze względu na sytuację geopolityczną. Rheinmetall i Leonardo to bez wątpienia dwie ważne firmy obronne. Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa nie szkodzi jednak konkurencyjności i mogło zostać szybko zatwierdzone. Działalność Rheinmetallu i Leonardo się uzupełnia. Nie ma znaczącego nakładania się wcześniejszych działań biznesowych – wyjaśniał w ubiegłym tygodniu Andreas Mundt, prezes niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Karteli, wydając zgodę na utworzenie joint venture. Obaj giganci będą mieli w nim po 50 proc. udziałów, a jego siedzibą będzie Rzym. – Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na pozytywną ocenę projektu, było to, że żadna z dwóch firm nie byłaby w stanie samodzielnie zrealizować oczekiwanych zamówień włoskiego ministerstwa obrony. Leonardo nie posiada platform wymaganych do produkcji czołgów podstawowych, a Rheinmetall nie byłby w stanie spełnić wymogu wygenerowania 60 proc. wartości dodanej we Włoszech – tłumaczył niemiecki urzędnik.

Reklama

Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), bo tak ma się nazywać nowa spółka, ma produkować pojazdy i czołgi na podstawie wozu bojowego Lynx i wciąż rozwijanego czołgu Panther KF51. W sumie prognozowana wartość zamówienia ma przekroczyć 23 mld euro. Na platformie Lynxa ma powstać ponad tysiąc wozów bojowych różnych typów, a na platformie czołgowej Panther – 132 czołgi i co najmniej 140 pojazdów towarzyszących, m.in. mosty. Zamówienia mają zostać zrealizowane do 2035 r.

23 mld euro zapłacą Włosi za ponad tysiąc wozów bojowych i ponad 270 czołgów i pojazdów towarzyszących

W Polsce się nie da

Z polskiego punktu widzenia najciekawsze jest to, że włoski rząd przy postępowaniu zaznaczył, iż 60 proc. wartości dodanej kupowanych pojazdów ma powstać we Włoszech. To ten zapis stworzył podstawę do powstania nowej spółki. Dla porównania: Polska w ostatnich trzech latach zakontraktowała 430 nowych czołgów (250 amerykańskich abramsów i 180 koreańskich K2), ale żaden z nich nie został wyprodukowany nad Wisłą. Różnica polega na tym, że do końca 2026 r. wszystkie nasze pojazdy już będą dostarczone, a zgodnie z planem Włosi będą odbierać swoje pojazdy jeszcze przez dziesięć lat. Biorąc pod uwagę, że dwaj nasi sąsiedzi toczą wojnę, jest to istotne. Jednak w perspektywie długoterminowej brak zabezpieczenia przemysłowego dla tych pojazdów może się nam odbić czkawką w postaci wysokich cen, jakie producenci mogą nam narzucać za zaawansowaną obsługę techniczną tych pojazdów.

Obecnie toczą się negocjacje dotyczące zakupu kolejnych 180 czołgów K2. Jednak rozmowy przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej i koreańskiego Hyundai Rotem idą jak po grudzie, podobnie jak te pomiędzy odpowiedzialną za zakup Agencją Uzbrojenia i konsorcjum PGZ – HR. Szanse na to, że cokolwiek się wyjaśni w tym kwartale, są minimalne. Niewykluczone, że dojdzie do całkowitego zerwania rozmów w tej formule, a na stole pojawi się zupełnie nowe rozwiązanie formalno-prawne albo zakup będzie przeciągany na kolejne lata.