Ale jak donosił niedawno „Financial Times”, ten rozwój widać także w zatrudnianiu nowych pracowników. Skoro o wykształcone kadry nie jest łatwo, zbrojeniówka może korzystać na tym, że niemiecki przemysł samochodowy tnie zatrudnienie. FT podaje, że wspominany Hensoldt rozmawia m.in. o przyjęciu do pracy zwalnianych u producenta opon Continental i Boscha. Chodzi o prawie 200 pracowników. Z kolei już w ubiegłym roku Rheinmetall zatrudnił setki inżynierów, którzy byli zwalniani w Continentalu. Warto pamiętać, że rozbudowany łańcuch poddostawców sektora automotive może być dla zbrojeniówki dużą wartością – chodzi np. o firmy, które dysponują nowoczesnymi obrabiarkami.

I choć oczywiste jest, że zbrojeniówka nie wchłonie wszystkich zwalnianych z sektora automotive, to de facto może być beneficjentem kryzysu w tym sektorze, ponieważ w Niemczech przez lata brakowało rąk do pracy. Zatrudnianie kolejnych pracowników może też ułatwiać rosnące ostatnio, choć wciąż niskie bezrobocie, które w styczniu weszło na poziom 6,4 proc.

Biorąc pod uwagę największe od lat zamówienia na uzbrojenie ze strony rządu Niemiec oraz podparte tymi zamówieniami inwestycje przedsiębiorstw, można zakładać, że przed niemiecką zbrojeniówką świetlana przyszłość.

Polska zbrojeniówka się rozwija, ale…

Jak na tle prężnie rosnącej zbrojeniówki Niemiec wyglądają polskie podmioty? Przychody rosną zarówno w państwowej Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jak i w największym prywatnym podmiocie tego rynku, czyli Grupie WB. Jak informowali przedstawiciele zarządu PGZ podczas obrad sejmowej komisji obrony, w 2024 r. przychody grupy przekroczyły 13 mld zł, być może dobiją nawet do 14 mld zł, co będzie stanowić rok do roku wzrost o ponad 30 proc. Z kolei przychody Grupy WB najpewniej przekroczą 3 mld zł, to będzie stanowić wzrost o prawie 100 proc. rok do roku.

PGZ informuje, że obecnie we wszystkich swoich spółkach, których jest 68, zatrudnia ok. 20,5 tys. pracowników. To informacja słodko-gorzka, ponieważ zatrudnienie utrzymuje się od lat na podobnym poziomie. Z jednej strony można się więc cieszyć, że przychód wygenerowany przez jednego pracownika rośnie, i to znacznie. Z drugiej strony to, że liczba pracowników znacząco się nie zwiększa, pokazuje, iż liczba nowych inwestycji, które w ostatnich latach przeprowadziła Polska Grupa Zbrojeniowa, jest stosunkowo niewielka. Wydaje się, że tutaj liderem jest Stocznia Wojenna, gdzie dzięki programowi budowy fregat Miecznik powstaje nowoczesna hala i gdzie według niedawnych deklaracji przedstawicieli zarządu tej firmy powinno rosnąć zatrudnienie.