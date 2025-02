USA wprowadzą cła na importowane auta – zagrożenie dla Europy

Donald Trump ogłosił, że od 2 kwietnia USA nałożą 25-procentowe cła na importowane samochody, chipy i produkty farmaceutyczne. To może być ogromny cios dla europejskiej branży motoryzacyjnej, która eksportuje do Stanów Zjednoczonych auta o wartości 65 miliardów dolarów rocznie. Trump podkreśla, że decyzja ma skłonić koncerny do przeniesienia produkcji do USA. Około 50% aut sprzedawanych na rynku amerykańskim pochodzi z zagranicy, a największymi eksporterami są Kanada, Meksyk i Niemcy. Prezydent USA sugeruje, że jeśli Unia Europejska obniży swoje cła na auta z USA, może dojść do porozumienia. Unijni decydenci zaprzeczają jednak, jakoby rozważali taki scenariusz.

Łagodniejszy Zielony Ład – rolnicy wygrywają z Brukselą?

Komisja Europejska ogłosiła nową strategię dotyczącą Zielonego Ładu, odchodząc od wcześniejszych rygorystycznych regulacji dla sektora rolnego. W najnowszej propozycji Bruksela skupia się na ochronie przemysłu mięsnego, wprowadza mniej restrykcyjne normy dotyczące stosowania pestycydów oraz kładzie nacisk na równe zasady konkurencji.

Chiny umacniają kontrolę nad rzadkimi minerałami

Chiny wprowadzają nowe ograniczenia w dostępie do surowców ziem rzadkich, kluczowych dla globalnego przemysłu technologicznego. Według informacji agencji Caixin Media, nowy projekt ustawy zabrania zagranicznym firmom wydobycia minerałów ziem rzadkich na terytorium Chin, co jeszcze bardziej umacnia pozycję Pekinu jako globalnego lidera w tym sektorze.