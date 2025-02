Mamy problem z polskim rynkiem aut elektrycznych

Więcej nowych stacji pojawi się zwłaszcza przy trasach tranzytowych – autostradach i drogach ekspresowych, gdzie ich brak okazuje się szczególnie dotkliwy. W ubiegłym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dzierżawę miejsc pod ładowarki oraz dostawcę usług ładowania na 31 miejscach obsługi podróżnych (MOP). Stacje mają stanąć na MOP-ach najniższej kategorii, przy autostradach A1, A2 i A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7, S8, S17, S19 i S61. Na każdym MOP mają stanąć szybkie stacje ładowania, zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Łatwiej o prąd przy autostradzie

Przy tym GDDKiA tym razem zmieniła warunki przetargu. Do tej pory kluczowym problemem dla potencjalnych uczestników były wysokie koszty doprowadzenia przyłączy do zasilania ładowarek. Obecnie NFOŚiGW będzie mógł je dofinansowywać, a GDDKiA wprowadziła możliwość częściowego rozwiązania umowy m.in. w sytuacji, gdy dzierżawca nie otrzyma dofinansowania do budowy stacji ładowania pojazdów ciężarowych.

Kolejne stacje ładowania mają się także pojawić na MOP-ach z planowaną wyższą kategorią. – W tym roku planujemy także ogłosić przetargi na dzierżawę 48 MOP-ów o docelowej funkcji komercyjnej – poinformowała GDDKiA w komunikacie. Natomiast do końca obecnego roku stacje ładowania mają pojawić się na siedmiu komercyjnych MOP-ach: przy autostradzie A2 Ostrów-Kania Północ i Południe w województwie mazowieckim, przy tracie ekspresowej S6 Kamień Północ i Południe na Pomorzu, przy S19 Obroki Wschód i Zachód na Lubelszczyźnie oraz przy drodze ekspresowej S17 Pilawa na Mazowszu.

Coraz więcej aut do wyboru

Ale PSNM zwraca uwagę, że przyspieszenie w uruchamianiu nowych stacji ładowania to efekt m.in. finalizacji projektów rozpoczętych nawet kilka lat wcześniej i często dofinansowywanych z już zakończonego programu wsparcia. Więc w porównaniu z innymi krajami UE mamy bardzo wiele do nadrobienia. – W Polsce funkcjonuje ok. 8,3 tys. punktów ładowania. To wielokrotnie mniej niż np. w Belgii, gdzie jest ok. 80 tys. punktów, lub w Austrii mającej ok. 30 tys. punktów, czyli w państwach z nieporównywalnie mniejszym rynkiem motoryzacyjnym niż Polska – podkreśla Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.

Według prognoz Samaru w 2025 r. polski rynek elektryków powinien rosnąć, czemu będzie sprzyjać większa oferta producentów. Bardzo prawdopodobny jest także spadek cen, nie tylko z uwagi na dotacje z programu NaszEauto: na przełomie roku znaczące obniżki wprowadziły m.in. Kia oraz Tesla.

Chińczycy biorą coraz więcej

Rośnie przy tym ekspansja oferujących tańsze od europejskich elektryki marek chińskich. Przykładowo chiński BYD sprzedał w Polsce w ubiegłym miesiącu niemal trzykrotnie więcej elektryków niż Ford, Renault i Skoda razem wzięte. Podobny trend widoczny jest w całej Europie: jeśli w 2019 r. chińskie marki stanowiły zaledwie 0,4 proc. sprzedaży aut bateryjnych w UE, to w 2020 r. ten udział zwiększył się do 1,4 proc., w 2021 r. urósł do 1,7 proc., z końcem 2022 r. sięgnął 4,7 proc. w roku 2023 – około 8 proc., a na koniec ubiegłego roku wynosił już 13,6 proc.