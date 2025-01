Valéry Gaucherand od ponad 25 lat związany jest z Grupą L’Oréal oraz branżą kosmetyczną rozwijając swoją międzynarodową karierę. Przed objęciem obecnego stanowiska pełnił rolę prezesa zarządu L’Oréal Vietnam, gdzie przeprowadził oddział przez transformację w zakresie digital i e-commerce. W trakcie swojej kariery w Grupie L’Oréal zajmował stanowiska kierownicze na rynkach na całym świecie, m.in. w Meksyku, Chile, Turcji oraz Irlandii i Wielkiej Brytanii. Valéry Gaucherand jest absolwentem HEC Paris (École des Hautes Études Commerciales de Paris) oraz CEMS.

Reklama

Cieszę się, że obejmuję stanowisko Prezesa CCIFP w momencie, gdy Polska przejmuje Prezydencję w Radzie UE. Jestem bowiem przekonany, że Polska i Francja mają wiele wspólnych interesów w ramach samej Unii Europejskiej, ale też na arenie międzynarodowej. Będę starał się wraz z zespołem Izby, Radą i pozostałymi członkami Zarządu umacniać polsko-francuskie partnerstwo, które może stać się nową siłą napędową dla całej europejskiej gospodarki. – powiedział Valéry Gaucherand.

Nowy Prezes CCIFP zastąpił na tym stanowisku Tarecka Ouaibi, który stał na czele Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej od 16 maja 2023 roku. Valéry Gaucherand będzie pełnił tę funkcję do końca kadencji, czyli do kwietnia 2026 roku, kiedy to odbędą się nowe wybory do Rady i Zarządu CCIFP.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych i najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce, skupiającą blisko 400 firm francuskich i polskich. Należy do CCI France International, organizacji zrzeszającej 120 izb francuskich w 95 krajach świata. CCIFP wspiera swoich członków w rozwoju ułatwiając kontakty pomiędzy firmami i stanowi platformę dialogu z administracją publiczną. Pomaga również firmom polskim zainteresowanym wejściem na rynek francuski, a także inwestorom z Francji, którzy chcą rozwinąć się w Polsce.