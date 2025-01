Najważniejsze informacje

Nadchodzi złota era przemysłu zbrojeniowego

Państwa europejskie należące do NATO oraz Kanada wydały w 2024 roku na obronność ponad 500 mld dolarów. W porównaniu z 2021 rokiem oznacza to wzrost o ponad 100 mld dolarów, a prognozy wskazują, że do 2027 roku wydatki mogą zwiększyć się o kolejne 120 mld dolarów. Wzrost budżetów obronnych to nie tylko zakup nowego sprzętu wojskowego, ale także inwestycje w rozbudowę zdolności produkcyjnych firm zbrojeniowych.

Wzrost budżetów na obronność nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę. Historia pokazuje, że wysokie wydatki zbrojeniowe często generują innowacje i dają impuls rozwojowy dla sektora cywilnego. Rozwój technologii satelitarnych, lotniczych czy komunikacyjnych jest w dużej mierze efektem militarnych inwestycji.