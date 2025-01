Miliardy na sztuczną inteligencję. Czy Polska wejdzie do gry w świecie AI?

To idea, która przyświeca Funduszowi Sztucznej Inteligencji. – Polska ma szanse osiągnąć bardzo wiele w tym globalnym wyścigu wykorzystania technologii przełomowych – przekonuje Gawkowski.

Z kolei prof. Jerzy Małachowski, dyrektor NCBR, wskazuje na nasz atut – „gen innowacyjności”.

– Jest on w DNA polskich przedsiębiorców i naukowców, dlatego też dążymy do tego, by w jak najbardziej efektywny sposób ich wspierać. Dzięki możliwościom, jakie dają fundusze europejskie, zaplanowaliśmy na ten rok wiele inicjatyw, które będziemy realizować chociażby w formie otwartych konkursów grantowych – wyjaśnia.

Poza wspomnianym konkursem, którego budżet sięga 1,3 mld zł, chodzi m.in. o program „Infostrateg”. W I kwartale br. NCBR planuje ogłoszenie kolejnego, ósmego już konkursu. Cel? Rozwój rodzimego potencjału w zakresie algorytmów sztucznej inteligencji. Chodzi o wsparcie prac nad rozwiązaniami wykorzystującymi AI oraz blockchain. W Ministerstwie Cyfryzacji (MC) podają, iż obecnie aktualizowane są założenia programu. Już wiadomo, że w ramach tej inicjatywy do zagospodarowania będzie ponad 0,5 mld zł.

Czego potrzebują polskie firmy rozwijające AI?

Dodatkowe ok. 900 mln zł popłynąć ma na tzw. technologie krytyczne. To całkiem nowa inicjatywa, która ma stanowić mechanizm finansowania STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), czyli „Platformy na rzecz technologii strategicznych dla Europy”. To program Komisji Europejskiej mający za zadanie wesprzeć firmy ze Starego Kontynentu w dziedzinie technologii cyfrowych, biotechnologii czy rozwiązań „oszczędzających zasoby”. Jak informuje MC, mechanizm ma na celu wzmocnienie konkurencyjności Unii Europejskiej, zmniejszenie strategicznych zależności od państw trzecich oraz zwiększenie suwerenności i bezpieczeństwa gospodarczego Wspólnoty.

Czy te wszystkie działania pozwolą zbudować silną pozycję naszego kraju na międzynarodowej arenie AI? Patrząc na skalę inwestycji w projekty z zakresu sztucznej inteligencji na świecie, można mieć wątpliwości. Abstrahując już od potężnych pieniędzy pompowanych przez Microsoft w OpenAI (wartość spółki to ok. 157 mld dol.), wystarczy spojrzeć na start-up Anthropic (to on stoi za chatbotem Claude). Firma, wspierana przez Amazona, jest blisko pozyskania kolejnych imponujących kwot (Bloomberg nieoficjalnie podaje, że może chodzić o 2 mld dol.). Wiele wskazuje na to, że lada moment zwiększy ona swoją wycenę do 60 mld dol. W konsekwencji Anthropic wejdzie do ścisłego globalnego grona najwyżej wycenianych start-upów, plasując się obok SpaceX, OpenAI, Shein czy ByteDance.