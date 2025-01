Ostatnia pomoc wojskowa Joe Bidena dla Ukrainy. Pożegnanie w Ramstein

Przypomniał, że jest to jego ostatnie spotkanie jako inicjatora Grupy Kontaktowej. „Jestem niesamowicie dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. W ciągu ostatnich kilku lat zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby zapewnić Ukrainie niezbędną pomoc. Wspólnie przeznaczyliśmy ponad 122 miliardy dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa i rozbudowaliśmy fabryki (zbrojeniowe – red.) na całym świecie. W rezultacie Ukraina otrzymała natychmiastowy dostęp do szerokiego wachlarza środków, od systemów artyleryjskich po amunicję i czołgi, systemy obrony powietrznej i drony” – dodał szef Pantagonu.

Pomagają Niemcy, Norwegia, Dania i wielu innych

Austin wyliczył też wsparcie, jakie wojującej Ukrainie udzielili i nadal bedą udzielać inni członkowie Grupy Kontaktowej: „Niemcy ogłosiły, że do końca roku dostarczą Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 680 milionów dolarów. Inni już także zaplanowali w budżecie hojne kwoty pomocy na rok 2025. Norwegia przeznaczyła ponad 2 miliardy dolarów na wsparcie militarne. Wielka Brytania przeznacza rocznie 3 miliardy funtów. Dania, Estonia i Łotwa są obecnie trzema największymi dostawcami pomocy dla Ukrainy, biorąc pod uwagę ich PKB”.

Według szacunków amerykańskiej Izby Obrachunkowej administracja Bidena uzyskała w czasie kadencji zgodę Kongresu na pomoc dla Ukrainy w łącznej wysokości ponad 174 mld dol. i przyznała 71 pakietów pomocy wojskowej, które nie obejmują wymiany broni już przekazanej w darach. Jak napisał w grudniu „The Wall Street Journal”, w 2025 r. Ukraina spodziewa się pomocy wojskowej ze strony państw zachodnich w wysokości ponad 120 mld dol.

Według opublikowanego 30 grudnia 2024 r. sprawozdania Departamentu Stanu USA „U.S. Security Cooperation with Ukraine” od początku wojny, czyli 24 lutego 2022 r., do Ukrainy trafiło 61,4 mld dol. pomocy wojskowej USA. Natomiast od zajęcia przez Rosję Krymu w marcu 2014 r. kwota ta wyniosła około 64,1 mld dol.

Jaka broń z USA do Ukrainy

W sprawozdaniu szczegółowo wyliczone zostały rodzaje dostarczonego uzbrojenia, m.in.:

– 3 baterie obrony powietrznej Patriot i amunicja;