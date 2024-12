Miliarder Daniel Kretinsky przejmuje brytyjską Royal Mail

Jego kolejne największe transakcje, to kupno 20 proc. udziałów w Energy and Industrial Holding (EPH) oraz w 40 proc. rodzimym J&T.

Wkrótce potem EPH stał się jego narzędziem w serii kolejnych zakupów. Skupił się przede wszystkim na górnictwie, ale za te inwestycje był krytykowany. Mówiono, że się przeliczył, sądząc że uzależnienie od paliw kopalnych potrwa znacznie dłużej.

Po serii kolejnych inwestycji w branży energetycznej (od węgla do energii jądrowej, po źródła odnawialne) EPH Holding dysponował mocami większymi niż cała branża energetyczna w Czechach. I dotyczyło to nie tylko produkcji, ale i dystrybucji. Równolegle Daniel Kretinsky zainteresował się handlem, m.in. kupił udziały w sieci dystrybucyjnej obuwia sportowego Foot Locker, sieci amerykańskich domów towarowych Macy’s oraz brytyjskich supermarketów Sainsbury’s. Należy do niego również ponad 45 proc. niemieckiej sieci hipermarketów Metro AG, właściciela m.in. sieci hurtowej Makro oraz we francuskiej sieci Casino.

Daniel Kretinsky jest silnie obecny w mediach

W branżę medialną miliarder wszedł w końcu 2013 roku odkupując od Axela Springera udziały w czeskim rynku. Wiosną 2018 roku, kontrolowana przez Kretinskiego Czech Media Invest (CMI) przejęła od francuskiej grupy Lagardere medialne aktywa w Czechach, Polsce, Słowacji i Rumunii.

Kretinsky nie ograniczał się w tych inwestycjach do naszej części Europy, bo w tym samym roku CMI weszło na rynek francuski, na początek kupując magazyn „Marianne”, a potem kolejne, w tym „Elle”, a także udziały w dziennikach „Le Monde”, i „Libération.” A przejmując Editis, drugiego co do wielkości wydawcę książek na rynku francuskim, stał się liczącym graczem w mediach tego kraju.