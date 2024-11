Bezpieczeństwo - błąd w tłumaczeniu może mieć fatalne konsekwencje

Ale nawet ważniejszy niż aspekt finansowy jest ten dotyczący bezpieczeństwa. – To producent tworzy i aktualizuje dokumentację techniczną i bierze za nią odpowiedzialność. Na przykład my mamy trzy boeingi 737, a dokumentacja do nich jest w wersji elektronicznej, które jest regularnie aktualizowana. Jeśli my przetłumaczymy te aktualizacje samodzielnie, to potem musimy je jeszcze certyfikować, a to znów wymaga czasu i pieniędzy. Z kolei jeśli byśmy pracowali na przetłumaczonych, ale niecertyfikowanych dokumentach, to w razie jakiegokolwiek incydentu producent nie ponosi odpowiedzialności – tłumaczy „Rzeczpospolitej” oficer znający kulisy obsługi statków powietrznych. Z kolei zachęcenie producenta do utrzymywania dokumentacji technicznej w języku klienta, który nabył trzy egzemplarze danego statku powietrznego, jest niemożliwe. Warto zauważyć, że nie tylko wojsko idzie w stronę angielskiego – lotnictwo cywilne bazuje na tym już od lat.

Dodatkowym argumentem za odejściem od tłumaczenia tego typu dokumentów jest także to, że często tłumaczenia skomplikowanych zagadnień technicznych były na niskim poziomie. – Człowiek niebędący na co dzień w branży nie jest w stanie tego kompetentnie zrobić – wyjaśnia nasz rozmówca. A taki błąd w tłumaczeniu może mieć fatalne konsekwencje, dlatego już teraz personel naziemny zazwyczaj korzysta z instrukcji oryginalnych, które są w języku angielskim. Biorąc pod uwagę, że wkrótce do Sił Zbrojnych wejdą samoloty F-35 czy śmigłowce AH-64E Apache, a szkolenia polskich wojskowych i tak odbywają się w języku angielskim, ta ustawa wydaje się tylko potwierdzeniem obowiązującego już porządku i uproszczeniem wymogów formalno-prawnych.

Wreszcie trzeba pamiętać, że tłumaczenie przysięgłe dziesiątek tysięcy stron wymaga czasu i przeprowadzenia odpowiednich postępowań np. przetargowych, co w pewnym stopniu także przyczynia się do wydłużania procesu zakupu uzbrojenia.

Dlaczego ta zmiana jest wprowadzana dopiero teraz, skoro wojsko taki postulat zgłaszało od lat? Piłka była po stronie polityków, którzy dopiero teraz zdecydowali się na zmiany. Obecnie projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych. „Mając na uwadze charakter regulacji i fakt, że dotyczy ona wyłącznie sprzętu wojskowego, nie jest zasadne prowadzenie konsultacji publicznych” – wyjaśniają urzędnicy resortu obrony. Prawdopodobne jest, że wejdzie w życie w pierwszej połowie przyszłego roku.