Polska AI podbiła Dolinę Krzemową

Sukces polskiego start-upu Wordware Filipa Kozery czeka za oceanem

Filip ukończył wydział Machine Learning/Artificial Intelligence na Cambridge i od razu po studiach wyjechał do San Francisco, żeby to tam założyć firmę. Polskę na rzecz Stanów Zjednoczonych porzucił też inny rodzimy start-up, który należy dziś do jednych z wiodących graczy w branży AI – spółka ElevenLabs. Firma założona w 2022 r. przez Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego to pierwszy oficjalny polski jednorożec (start-up wart ponad 1 mld dol.). Tworzy narzędzia umożliwiające generowanie naturalnie brzmiących głosów i dźwięków w 32 językach. Niestety, swoją technologię rozwija również za oceanem. Co prawda, w zeszłym tygodniu ElevenLabs ogłosił, że zainwestuje w naszym kraju w pięć lat 11 mln dol. w rozwój AI (w Warszawie uruchomi centrum R&D, gdzie w ciągu roku zatrudni 30 specjalistów, a docelowo do 100), ale widać, że Polska nie potrafi skusić innowatorów, by to tu budowali biznes.

W ciągu 12 miesięcy ElevenLabs zebrało przeszło 101 mln dol. finansowania, a spółkę zainwestowali giganci, jak Andreessen Horowitz czy Sequoia Capital. Staniszewski nie ukrywa, że właśnie nad Wisłą są najlepsi inżynierowie, po których spółka chce sięgać. Talenty to nasza mocna strona, ale problem to brak pieniędzy na wsparcie ich nowatorskich projektów.

Polskie start-upy kuszą inwestorów

Dziś Polska znajduje się daleko poza czołówką państw, które inwestują w sztuczną inteligencję, choć dane dotyczące nakładów VC w Europie Środkowo-Wschodniej wskazują, że jesteśmy w regionie liderem. W br. polskie start-upy AI przyciągnęły ponad 171 mln euro, a to już o ponad 85 proc. więcej niż w całym 2023 r. Poza ElevenLabs inwestorów skusiły m.in. Campus AI (9,4 mln euro), Nomagic (8 mln euro), Synerise (7,8 mln euro), a także Sky Engine AI (6,4 mln euro) i Edrone (4,7 mln euro). To jednak za mało. Jak zaznacza Borys Stokalski, ekspert AI, przewodniczący Komitetu Przełomowych Technologii w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, niezbędne jest uwzględnienie sztucznej inteligencji jako priorytetu w całym systemie finansowania innowacji w naszym kraju. – Chodzi także o takie ukształtowanie ekosystemu innowacji AI, aby stał się on efektywnym motorem rozwoju, łączącym badania naukowe, inkubację innowacji AI i ich skalowanie, w tym poza Polskę – tłumaczy. – Ta efektywność wymaga przyjaznego innowacjom podejścia do regulacji w obszarze AI oraz elastycznego podejścia do inwestycji – dodaje Stokalski.