Donald Trump pomógł amerykańskiej zbrojeniówce

Z kolei jeśli chodzi o bardziej systemowe rozwiązania, to np. w kwietniu 2018 r. Trump zaanonsował, że politykę „Kupuj amerykańskie” w zbrojeniówce będzie wspierał także Departament Stanu, który wcześniej bywał postrzegany jako czynnik blokujący ekspansję amerykańskich firm z powodów politycznych. To działanie zostało ładnie nazwane „Polityką transferu broni konwencjonalnej” i miało spowodować, że firmy amerykańskie będą więcej sprzedawać bezpośrednio rządom innych krajów z pominięciem rządu USA.

Takie agresywne działanie ma wyraźne odbicie w liczbach. Jeden z mechanizmów, jakich rząd USA używa do sprzedaży uzbrojenia (m.in. Polsce), to tzw. FMS, czyli Foreign Military Sales. O ile jeszcze w 2017 r., gdy władzę przejął Donald Trump, wartość FMS wyniosła niecałe 42 mld dol., to już rok później, po wzroście o 30 proc., było to ponad 55 mld dol. – i na podobnym poziomie pozostała przez kolejne lata.

Do radykalnego wzrostu sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia doszło w 2023 r., gdy wartość FMS przekroczyła 80 mld dol. To skutek szybkiego pogarszania sytuacji bezpieczeństwa i agresji Rosji na Ukrainę, ale też wojny, którą prowadzi Izrael.

Polska w czołówce klientów amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego

Jak w tym kontekście wygląda Polska? W ostatnich latach jesteśmy obok krajów z Bliskiego Wschodu w czołówce państw kupujących amerykański sprzęt. W tym roku za ok. 10 mld dol. zamówiliśmy 96 śmigłowców AH-64 Apache czy – za 2,5 mld dol. – system kierowania ogniem IBCS. Ale to tylko część zakupów z ostatnich lat: wcześniej zakontraktowaliśmy m.in. 8 wyrzutni systemu Patriot, 32 samoloty F-35, 20 zestawów artylerii rakietowej Himars – wymieniać można długo, te zakupy mają wartość kilkudziesięciu miliardów dolarów.

Co istotne, realizowały je zarówno rządy Prawa i Sprawiedliwości, jak i obecnej koalicji. Bo też trzeba pamiętać, że zarówno poprzednia ambasador Georgette Mosbacher, jak i obecny w Polsce od 2022 r. Mark Brzezinski, silnie lobbują za takimi zakupami i są obecni przy podpisywaniu większych kontraktów. A to, że ambasador regularnie spotyka się z przedstawicielami Ministerstwa Obrony, jest najlepszym przykładem przywiązywanego do tych kontraktów znaczenia.