Michelin i Auchan pozbywają się pracowników. Duże zwolnienia we Francji

W I półroczu Michelin zmniejszył obroty o 4,2 proc. do 13,48 mld euro, analitycy spodziewali się 13,53 mld. Zysk operacyjny zwiększył się natomiast do 13,2 proc. z 12,1 proc. rok wcześniej. W końcu lipca grupa potwierdziła spodziewany zysk operacyjny w tym roku ponad 3,5 mld euro. W III kwartale obroty zmalały o 4,2 proc. do 6,77 mld euro z 7,07 mln rok wcześniej, analitycy spodziewali się 6,82 mld.

Duże grupowe zwolnienia w Auchan

Francuska sieć handlu będąca od kilku lat w trudnej sytuacji przedstawiła projekt planu dużych zwolnień grupowych dotyczących 2389 pracowników w związku z zamknięciem ok. 10 sklepów we Francji. Z tej liczby 784 przypada na etaty w centrali sieci, a 915 dotyczy pracowników sklepowych. Plan przewiduje także likwidację usług dostarczania zakupów do domu klienta, pracę stracą 224 osoby. Wśród placówek handlowych uważanych za nierentowne i przewidzianych do zamknięcia są m.in hipermarkety w Clermond-Ferrand Nord (Puy-de-Dome), Woippy (Moselle) i w Bar-le-Duc (Meuse) oraz supermarket w Aurillac (Cantal). Sieć zamierza przyjąć do pracy 114 osób w dziale barów szybkiej obsługi dla zmotoryzowanych (typu drive) i i 205 osób na stanowiskach wsparcia.

Szef sieci Guillaume Darasse wyjaśnił, że nie jest to projekt zmniejszania działalności, a obniżanie kosztów jest środkiem, a nie celem. Dyrekcja chce ponadto ograniczyć liczbę wypowiedzeń poprzez działania osłonowe pracowników, których to dotyczy: przeszkalanie ich do nowego zawodu, przyznawanie urlopów na przekwalifikowanie się, odprawy dla odchodzących dobrowolnie.

System hipermarketów stracił atrakcyjność na rzecz mniejszych placówek franczyzowych, bo ich ajenci szybciej dostosowują się do upodobań klientów. Auchan z zaledwie 9,1 procentami znalazł się w tyle za konkurentami w udziale rynkowym: Leclerkiem z 14,1 proc., Carrefourem z 21,4 proc., Mousquetaires/Intermarché z 17,4 proc. i Coopérative z 12,2 proc. We Francji źle przyjęto też informację o sprzedaży filii w Rosji, bo gorsze wyniki w kraju były nadrabiane lepszymi zagranicą.

W styczniu 2020 r. z sieci odeszło dobrowolnie 500 pracowników, we wrześniu 2020 r. Auchan zlikwidował 1475 miejsc pracy. Po 6 miesiącach tego roku spółka holdingowa Elo poniosła stratę netto prawie miliarda euro, a rok wcześniej było to 379 mln, przy spadku obrotów, podczas gdy rywale zwiększali je dzięki inflacji.