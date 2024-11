Ruch zamyka kioski. W spółce Orlenu trwają działania naprawcze

Orlen jest zdecydowany, by przeprowadzić wszelkie zmiany, które pozwolą poprawić wyniki finansowe spółki Ruch.

Orlen naprawia RUCH

"Wspierane są perspektywiczne obszary, a trwale nierentowne wygaszane, by wyeliminować rosnące zobowiązania finansowe. W ramach obszaru sprzedaży detalicznej sukcesywnej likwidacji podlega sieć kiosków, których obecnie jest 128" - informuje Orlen.

Ajenci kiosków Ruch mają szansę na odkupieni kiosku i prowadzenie działalności we własnym zakresie. Według koncernu taką decyzję podjęło do tej pory ok. 40 ajentów.

Orlen przejął Ruch w 2020 roku. Ówczesny prezes koncernu Daniel Obajtek zapowiadał, że RUCH "wzmocni segment detaliczny Grupy ORLEN i umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań”. Obajtek zapewniał, że ma gotowy plan a jednym z jego punktów ma być "otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw".