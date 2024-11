Pod koniec 2023 r. w ramach uzupełniania rezerw zakontraktowano ponad 280 tys. sztuk amunicji 155 mm w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Pociski mają być dostarczone do 2029 r. - Koszt amunicji, którą pozyskujemy od konsorcjum PGZ, wynosi prawie 11 mld zł. Zostaje więc nieco ponad miliard złotych w ramach programu NRA. Nie zapominajmy o drugim wskazanym w uchwale podmiocie odpowiedzialnym za pozyskiwanie amunicji, czyli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – tłumaczył niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” gen. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia.

Dla kogo środki na fabryki amunicji?

Wydaje się więc, że ta ustawa ma w pewnym sensie uzupełnić, być może wręcz zastąpić NRA, co do realizacji której Ministerstwo Obrony Narodowej widziało zagrożenia. Ale wprost nam tego nikt nie przyznał. W ramach NRA resort podpisał już umowę z Polską Grupą Zbrojeniową, ale negocjował także z Polską Amunicją. To spółka, którą utworzyły podmioty prywatne (m.in. Grupa WB i Ponar Wadowice) oraz państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu, która jednak w październiku pozbyła się swoich udziałów.

- NRA zakładała uruchomienie pełnej produkcji amunicji w Polsce w 2026 r. – tłumaczy Paweł Poncyljusz, prezes Polskiej Amunicji. - My nadal negocjujemy z AU dostawy amunicji i utworzenie pełnych zdolności produkcyjnych w Polsce. Ale to do 2026 r. jest niemożliwe. Próba zamiany uchwały NRA na jakieś nowe rozwiązanie jest działaniem w dobrym kierunku – ocenia Poncyljusz.

Warto jednak pamiętać, że Fundusz Inwestycji Kapitałowych ma za zadanie „nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Realizacja tego zadania przyczynia się do finansowania procesów inwestycyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz do wzrostu wartości tych spółek”. Wydaje się więc, że na finansowanie budowy zdolności do produkcji amunicji będą mogły liczyć właśnie podmioty z udziałem Skarbu Państwa.