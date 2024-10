Właśnie się dowiedzieliśmy, że rekordowy deficyt budżetowy ma stać się jeszcze bardziej rekordowy i w 2024 r. grubo przekroczy 200 mld zł. Wydatki na obronność to druga po wydatkach na zdrowie pozycja w budżecie państwa – w 2024 r. ma to być prawie 160 mld zł. To kwota gigantyczna. Jeśli miałbym być „wujkiem dobra rada” ministra finansów czy ministra obrony, to widzę co najmniej trzy proste zabiegi, w jaki sposób można efektywniej wydawać pieniądze polskiego podatnika na bezpieczeństwo. Podkreślam, że nie postuluję, by wydawać mniej. Chodzi o to, by robić to z lepszym skutkiem.

Renegocjacja to nie jest brzydkie słowo

Po pierwsze, jest kilka umów, które warto renegocjować. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to oczywiście zakup 96 śmigłowców AH-64E Apache, który ma nas – podatników – kosztować co najmniej 40 mld zł. To jeden z najdroższych zakupów Wojska Polskiego. Problem w tym, że liczba maszyn wydaje się grubo przeszacowana wobec naszych potrzeb. Liczba 32 (czyli 2 eskadry) wydawałaby się racjonalna, 64 można próbować uzasadniać, ale 96 to po prostu gigantomania. Niestety, to pokłosie tego, że obecny rząd i kierownictwo resortu obrony nie mają na tyle politycznej odwagi, by wyjść i powiedzieć, że aż tyle tego sprzętu nie potrzebujemy, bo to jest rozwiązanie za drogie.

Znacznie łatwiej zrobić konferencję prasową o tym, że Elżbieta Glapiak, prawa ręka ministra Błaszczaka, przywłaszczyła sobie zegarek za 6 tys. zł, niż o tym, że właśnie wydajemy ponad 20 mld zł na coś, na co nas de facto nie stać. Jeśli dodamy do tego, że w Korei Południowej właśnie toczy się dyskusja, czy ichniejszy zakup tego typu śmigłowców nie powinien być zmniejszony i pomyślimy o koszcie alternatywnym, czyli tym, jakie zdolności do obrony można zyskać za taką kwotę, to jasnym jest, że to nie jest najlepiej wydane 40 mld zł w historii polskiego budżetu.

Kolejna umowa, nad którą warto się pochylić, to np. zakup bezzałogowców Orlik, które pierwotnie miały być dostarczone w 2021 r. Produktu dalej nie ma, a podatnicy wydali na to już kilkaset milionów złotych. Renegocjacja tego typu umów może przynieść w resorcie obrony zaskakująco duże oszczędności.