Inwestorzy znów głębiej sięgają do kieszeni. Zapanował optymizm

Oznaki ożywienia właśnie widać, bo w III kwartale br. do młodych, innowacyjnych firm trafiło 506 mln zł. To o jedną piątą więcej niż rok wcześniej. PFR Ventures zwraca uwagę na jeszcze inny pozytywny aspekt – średnia kwartalna wartość inwestycji wysokiego ryzyka wzrosła względem 2023 r. o 14 proc.

Reklama

Tomasz Sitarski

To będzie motor napędowy

W sumie po trzech kwartałach 2024 r. strumień finansowania venture capital nad Wisłą sięgnął prawie 1,58 mld zł (rok wcześniej było to 1,29 mld zł). Widać, że rynek start-upów po trwającym wiele kwartałów kryzysie, związanym ze słabnącym strumieniem pieniędzy płynących od funduszy VC, wraca na ścieżkę wzrostu. Eksperci jednak studzą emocje. Widać choćby spadek liczby transakcji – po trzech kwartałach ub.r. było ich 339, a dziś jest trzy razy mniej (114). Aleksander Mokrzycki, wiceprezes PFR Ventures, wskazuje, iż właśnie wartość i liczba transakcji to dwa główne parametry wykorzystywane do oceny kondycji rynku venture capital. – Choć suma zainwestowanego w III kwartale kapitału utrzymuje się na poziomie analogicznym w relacji do roku poprzedniego, to liczba rund pozostaje istotnie niższa. Szczególny spadek obserwujemy w rundach zalążkowych, które jednocześnie postrzegamy jako kluczowe dla kształtowania się ekosystemu – komentuje.

Czytaj więcej Biznes Jak ruszyć po finansowanie seed? Polski start-up zdobył właśnie 11 mln dol. Polska spółka Oxla zdobyła właśnie 11 mln dol. w rundzie finansowania seed w USA. Głównym inwestorem został amerykański fundusz TQ Ventures, wspierany przez węgierski fundusz Lead Ventures oraz polskie fundusze Warsaw Equity Group oraz 4Growth.

Jak przekonuje, to jednak sytuacja przejściowa, gdyż w III kwartale PFR podpisał pierwsze umowy z funduszami VC w ramach środków unijnych (FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Właśnie FENG zastąpi POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) i – wedle założeń – stanie się nowym motorem napędowym dla innowacyjnych przedsięwzięć w naszym kraju.