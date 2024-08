Polskie start-upy chcą iść za granicę. Co je blokuje?

Eksperci tłumaczą, że duże przywiązanie do lokalnego podwórka w przypadku młodych przedsiębiorców wynika z faktu, że Polska to stosunkowo duży rynek wewnętrzny w porównaniu choćby ze wspomnianymi krajami bałtyckimi. Z drugiej strony jest jednak zbyt mały, by rosnąć bez międzynarodowej ekspansji. Stąd m.in. firmy z Estonii już od startu celują w globalną ekspansję. Innowatorom takie podejście daje przewagę.

– Start-upy dążą do podbicia globalnego rynku swoimi produktami lub usługami. 53 proc. tych ankietowanych zakłada, że osiągnie przychody ze sprzedaży online na poziomie 10 mln euro w ciągu trzech–czterech lat, a prawie jedna piąta planuje uzyskać taki wynik w przedziale od roku do dwóch lat. W tym kontekście ekspansja transgraniczna nie jest jedynie szansą na rozwój, lecz koniecznością – komentuje Paulina Brym-Ciuba, dyrektor generalna Startup HUB Poland.

Jak zaznacza, dostęp do globalnej sieci klientów i partnerów biznesowych otwiera przed start-upami znacznie większe możliwości niż działalność ograniczona do jednego rynku.

Rozwój start-upów bez zagranicznej ekspansji. Czy to jest możliwe?

Nad Wisłą przybywa młodych spółek technologicznych, które celują w rozwój na nowych rynkach. Wystarczy wspomnieć m.in. o start-upie Boxmarket z podwarszawskiego Brwinowa, który stworzył cały ekosystem dla firm z branży e-commerce (prowadzi sklep internetowy z kartonami, kopertami, taśmami, foliami i wypełnieniem do opakowań – wszystkim tym, co potrzeba sklepom prowadzącym sprzedaż wysyłkową) i chce rozszerzyć zasięg swojej platformy o kolejne rynki w Europie. Przykładem innowacyjnych biznesów idących za granicę są też np. Owl Sentry czy PartyFinder. Ten pierwszy zaprzągł sztuczną inteligencję do walki z plagą szczurów. Firma jest już po programie pilotażowym z Wrocławiem, a teraz uruchamia podobny projektu w Houston. Z kolei PartyFinder (aplikacja pomaga wyszukiwać imprezy w okolicy) stawia na Afrykę.

– Planujemy ruszyć na podbój rynku afrykańskiego poprzez przedstawicielstwo w Nigerii. To zupełnie obcy nam rynek, bardzo perspektywiczny, ale z dużą ilością niewiadomych – mówi Bartosz Obermüller, twórca aplikacji.

Te niewiadome to jedna z licznych barier, na jakie natrafiają polskie start-upy myślące o ekspansji. A raf jest więcej. – Prowadzenie działalności transgranicznej wymaga specjalistycznej wiedzy w wielu obszarach, obejmujących m.in. lokalne preferencje konsumentów, logistykę, a także tematy administracyjne, w tym systemy płatności i kwestie podatkowe. Przy ograniczonych zasobach i licznych zadaniach do wykonania skupienie się na priorytetach bywa trudne – zauważa Efi Dahan, dyrektor generalny PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią.