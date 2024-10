Kryzysowa sytuacja w Legimi. O co tak naprawdę chodzi?

Adam Nowicki z PDW: na razie nie poszliśmy do sądu

- Zablokowaliśmy dostęp do 26 tys. tytułów do kanału bibliotecznego ponieważ obserwowaliśmy, że Legimi dystrybuuje je nie tylko do czytelników faktycznych bibliotek z myślą o których powstała taka oferta. Z preferencyjnego modelu rozliczeń przygotowanego dla bibliotek w 2020 r. Legimi pozwalało korzystać także kilkudziesięciu innym podmiotom, które bibliotekami nie są, takim jak Multilife (program Benefit Systems - red.). Wezwaliśmy Legimi do zaniechania tej praktyki – mówi Adam Nowicki.

- Na razie nie poszliśmy do sądu. Na razie. Prowadzimy obecnie rozmowy – dodaje Nowicki.

Szef PDW odniósł się też do komentarza szefa Legimi, nt. powodów utworzenia Katalogu Klubowego (nowelizacja ustawy o prawie autorskim, tantiemy na rzecz wykonawców nagrań itd.). - Nie ma w tym grama prawdy bo rozliczeniem z autorami i wykonawcami zajmuje się wydawca – mówi Adam Nowicki. – Nie jest też prawdą, że nowelizacja wprowadziła dodatkowe tantiemy na rzecz wykonawców nagrań – dodaje. - Moim zdaniem Legimi usiłuje wymusić na wydawcach model rozliczeń oparty o przychody, czyli revenue share – komentuje szef PDW.

Co będzie dalej? Nowicki wspomina, że jakiś czas temu PDW wycofało się ze współpracy z Empikiem na półtorej roku. Dziś firmy znowu współpracują. Zapewnia, że choć PDW to największy dostawca Legimi, a Legimi największy dystrybutor PDW, to wydawcy sobie poradzą.