Orlen i KGHM złożyły do prokuratury po kilka zawiadomień

Orlen i KGHM to kolejne spółki z udziałem Skarbu Państwa, które szczegółowo informują o licznych nieprawidłowościach, jakie miały miejsce w ich grupach kapitałowych w ostatnich kliku latach. W płockim koncernie przedstawiono efekt przeprowadzonych już ponad 50 kontroli i audytów (drugie tyle jest w toku). Doprowadziły one do wszczęcia postępowań zarówno przez prokuraturę, jak i inne organy ścigania. Spośród 28 kluczowych śledztw 12 dotyczy spółki matki, a 16 – pozostałych firm należących do grupy.

Koszt inwestycji Orlenu dotyczącej budowy kompleksu petrochemicznego Olefiny III wynosi około 25 mld zł. materiały prasowe

W Orlenie zidentyfikowano miliardowe straty

Sama spółka matka skierowała dotychczas do prokuratury osiem zawiadomień. Przygotowuje również kolejne. W przypadku dwóch z nich działania lub zaniechania poprzedniego zarządu koncernu miały doprowadzić do powstania straty przekraczającej 5 mld zł. Chodzi m.in. o podejrzenie niezasadnego zaniżania hurtowych i detalicznych cen paliw w stosunku do cen rynkowych, w okresie poprzedzającym ubiegłoroczne wybory parlamentarne. Dodatkowo doszło do bezprawnego uwolnienia zapasów strategicznych. Na skutek tych działań koncern miał ponieść ponad 3,5 mld zł straty.

Do nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także sprawowania niewłaściwego nadzoru doszło w związku z działalnością zależnej firmy Orlen Trading Switzerland. Podmiot ten zajmował się handlem ropą oraz produktami rafineryjnymi i petrochemicznymi. Niespełna rok temu wpłacił zaliczkę na poczet przyszłych dostaw, które do dziś nie zostały zrealizowane. W rezultacie koncern musiał dokonać odpisu w wysokości 1,6 mld zł.