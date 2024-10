Efekty przechodziły oczekiwania. We współpracy z platformą Crowdway Janusz P. kilkukrotnie osiągnął ówczesny rekord możliwej zbiórki społecznościowej, ale apetyt rósł w miarę jedzenia i biznesmen wpadał na kolejne pomysły. W efekcie jednego z nich, dwa miesiące temu UOKiK wymierzył mu milion zł kary za wprowadzanie w błąd konsumentów w ramach kampanii marketingowej zorganizowanej przez jego spółkę Polskie Destylarnie. Spółka namawiała w 2023 r. klientów na bardzo atrakcyjne pożyczki, środki miały iść na inwestycje, a w rzeczywistości poszły – jak ustalił UOKiK – na spłatę długów. – Gdyby od początku konsumenci wiedzieli o takim przeznaczeniu gromadzonego kapitału, to mogliby nie pożyczać pieniędzy spółce – mówił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Wśród blisko 10 tys. osób, bo na taką liczbę szacowane jest grono wierzycieli, znajdują się zarówno osoby zarabiające średnią krajową, jak i np. właściciele ogólnopolskich firm z branży medycznej, którzy przekazali P. po niemal 10 mln zł. Osobnym rozdziałem są celebryci. Za współpracę z Januszem P. przepraszał ostatnio Kuba Wojewódzki, który wcześniej mocno promował interesy Manufaktury, jednak ostatecznie w książce „Showman” wyznał, że nie miał na nic wpływu i nie wiedział, co się w firmie dzieje, chociaż wcześniej nie przeszkadzało mu to brylować na imprezach promujących ten alkobiznes. Niedawno obiegł internet filmik, gdzie Janusz P. rozmawia o swojej książce, którą także sprzedawał przed jej publikacją, z restauratorką Magdą Gessler, a ta opowiada wulgarne żarty.

Poszukiwania linii produkcyjnej

Współpraca Janusza P. z Markiem Maślanką, głównym inwestorem, również zakończyła się dla tego ostatniego sporym rozczarowaniem i kosztowała go już w tym roku sporo utraconego towaru oraz pościg za zaginioną linią produkcyjną. Maślanka wycofał się ze współpracy z Manufakturą (w styczniu 2024 r.) jako inwestor, ale deklarował, że jego spółki dotrzymają umów handlowych. W grze zostawało jeszcze dużo wzajemnych zobowiązań. Należąca do Maślanki spółka Kraftowe Alkohole kupowała m.in. produkty Manufaktury. Tak zakupione towary były powierzane do dystrybucji firmie Tenczynek Dystrybucja (z holdingu MPWiW), która miała kierować je na rynek, do sklepów. Ustalona w ten sposób umownie organizacja pracy miała zapewnić wpływy finansowe Manufakturze i pozwolić na utrzymanie produkcji.

Na początku 2024 r. okazało się jednak, że kupowany w ten sposób towar, m.in. piwo Buh czy wódki Wyjebongo, nie trafiał do Tenczynka Dystrybucji tylko do innych firm, a co za tym idzie, pieniądze ze sprzedaży znikały w sieci spółek i nie wracały do Kraftowych Alkoholi, które za nie zapłaciły i oczekiwały zwrotu od dystrybutora. Maślanka stał się też pośrednio właścicielem linii produkcyjnej, którą Janusz P. chciał kupić, ale nie starczyło mu na zakup pieniędzy. Należąca do Maślanki spółka opłaciła zakup i zobowiązała się do wydzierżawienia linii Manufakturze. Następnie złożyła linię w Manufakturze i czekała na start produkcji, który jednak nigdy nie nastąpił. W międzyczasie spółki z grupy Manufaktury złożyły oświadczenia, że umowy z Maślanką zawierały pod wpływem błędu, wobec czego one nie obowiązują. – To było dla nas sygnałem, że będą starali się zatrzymać i przejąć aktywa, które wcześniej sprzedali Markowi Maślance, w tym właśnie alkohol i linię produkcyjną – mówi dziś prof. Tomasz Siemiątkowski, adwokat Marka Maślanki.

Twierdzi on, że spółki Janusza P. sprzedawały nie należący do nich alkohol, a linia produkcyjna zniknęła, dlatego prawnicy zdobyli w sądzie zabezpieczenia własności zarówno alkoholu, jak i linii produkcyjnej (zabezpieczenie towaru udało się zrealizować tylko w drobnym zakresie). Gdy komornik przyjechał do Tenczynka, by zabezpieczyć linię produkcyjną, część sprzętu została już wywieziona. Odnalazła się jednak na Mazurach, w innej spółce z branży, która chciała zacząć współpracę z holdingiem. – Janusz P. chciał przekazać tę linię jako swoją i rozkręcać na niej produkcję. Pani komornik znalazła pozostałą część linii na rampie rozładunkowej, została ona zabezpieczona. Dziś cała wartość sporu o towar oraz linię produkcyjną przekracza 10 mln zł – mówi prof. Siemiątkowski. Dodaje, że jest to tylko część roszczeń.