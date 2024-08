Nowe zasady raportowania ESG. Spółki i audytorzy w legislacyjnej mgle

– Ponadto RN zostanie pozbawiona wyboru, gdyż zostanie ograniczona tylko do firmy, którą wybrała do innej usługi. Czyli de facto firma ta będzie miała pozycję monopolistyczną w odniesieniu do tego podmiotu. Może to doprowadzić do wzrostu cen usług firm audytorskich, a co za tym idzie – do wzrostu kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa raportujące – podsumowuje Baklarz.

Najgorsza niepewność

Dyrektywa CSRD rozszerza zakres dotychczas obowiązującej NFRD i wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze. Docelowo obejmie niemal 50 tys. unijnych firm, w tym ponad 3 tys. z Polski. Najwięksi emitenci muszą już przygotować sprawozdanie za 2024 r., a następnie przeprowadzić jego atestację w 2025 r.

Raportowanie ESG to wyzwanie w szczególności dla małych podmiotów, ale nawet duże mają z nim kłopot. Tylko 56 ze 100 największych firm działających w Polsce opublikowało ujawnienia klimatyczne i środowiskowe – wynika z badania KPMG. Średni wynik to zaledwie 5,08 w dziesięciostopniowej skali. Jest gorszy niż w 2023 r. Pesymistyczne wnioski płyną też z badania przeprowadzonego przez Ayming. Zaledwie 25 proc. firm wdrożyło standardy raportowania ESG zgodne z wymogami dyrektywy. Jedną z głównych przeszkód jest brak spójnych wytycznych, wskazywany przez 59 proc. respondentów. Tę kwestię akcentuje też Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

– Największym problemem w kontekście atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju jest fakt, że nie ma jeszcze ustawy, która wprowadzałaby do krajowego porządku legislacyjnego postanowienia dyrektywy. Jej implementacja jest już opóźniona (państwa członkowskie miały czas do 6 lipca 2024 r. – red.) – podkreśla Kamil Jesionowski, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Potwierdza, że spółki i audytorzy nie mają pewności, jak będzie wyglądać ostateczna wersja ustawy i czy będzie zawierać przepisy, które znajdują się w obecnym projekcie.

Kiedy ustawa będzie gotowa? Jest mało prawdopodobne, aby stało się to w najbliższych tygodniach. Projekt trafił do Komitetu do spraw Europejskich. Przed skierowaniem do Sejmu jest jeszcze kilka etapów w ramach ścieżki legislacyjnej, m.in. opiniowanie przez komitet ekonomiczny Rady Ministrów i przyjęcie projektu przez Radę Ministrów.

Jeśli chodzi o wspomniany już art. 13, prezes Jesionowski studzi emocje.