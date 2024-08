– Wspólnie z partnerami jako pierwsza sieć w Polsce będziemy odpłatnie odbierać od klientów trzy rodzaje opakowań: szklane butelki zwrotne, butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe. Płatny odbiór tych odpadów sprawi, że wielu naszych klientów zwróci je do sklepów, a tym samym znacznie zmniejszy się ilość tych odpadów w przestrzeni miejskiej oraz na wysypiskach śmieci – mówi Justyna Orzeł, wiceprezeska i sekretarz generalna Carrefour Polska. – Nasz pilotaż to jednak nie tylko zachęcanie Polaków do zwracania odpadów, ale także edukacja oraz całkowita zmiana nawyków konsumenckich - dodaje.

Kaucje wejdą w życie od 1 stycznia

Uczestnicy projektu zauważają, że promowane dotąd hasło „zgnieć i wyrzuć do właściwego pojemnika” zmieni się. Nowe hasło to: „nie wyrzucaj, nie zgniataj, oddaj w punkcie zakupu i odbierz kaucję”.

– Prowadzony pilotaż ma na celu przetestowanie gotowych rozwiązań w różnych obszarach funkcjonowania systemu, to jest: logistyki, maszyn, IT. Zależy nam na tym, aby od początku nowego roku konsumenci mieli łatwy dostęp do jak najszerszej oferty napojów ze znakiem kaucji, dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich interesariuszy systemu kaucyjnego – mówi Magdalena Markiewicz, prezes zarządu firmy PolKa. - Polska, po Niemczech, będzie drugim co do wielkości krajem systemu kaucyjnego w Europie. Jestem przekonana, że system kaucyjny, którego oczekuje polskie społeczeństwo, to konieczny krok, by osiągnąć przewidziane przez prawo poziomy selektywnej zbiórki opakowań po napojach — dodaje.

Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do trzech litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do półtora litra oraz metalowe puszki o pojemności do litra.

Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 mkw., będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.