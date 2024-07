Celon Pharma: Pozytywne wyniki badań leku na schizofrenię. Kurs akcji wystrzelił

Tak zareagował rynek na pozytywne wyniki badania II fazy klinicznej CPL'36 w leczeniu ostrej schizofrenii.

Jak wyjaśnia biofarmaceutyczna spółka badanie było międzynarodową, randomizowaną, kontrolowaną placebo próbą kliniczną na grupie 189 dorosłych pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzonej schizofrenii. CPL'36 był podawany przez cztery tygodnie w dwóch dawkach, 20mg i 40mg raz dziennie i placebo w stosunku 1:1:1. Pacjenci włączeni do badania mieli bazowy poziom choroby w skali PANSS total w wysokości ok. 105 jednostek, co świadczy, że ich stan choroby był średnio ciężki do ciężkiego.

- Badanie spełniło wszystkie zakładane kryteria, przekraczając istotnie wcześniejsze, medyczne założenia Spółki. Wykazało silną i potwierdzoną we wszystkich skalach oceny efektywność CPL’36 w ostrej schizofrenii, co sugeruje pozytywny wpływ na szeroki zakres patofizjologii choroby. Siła efektu klinicznego leku była duża do bardzo dużej - wyjaśnia Celon Pharma w komunikacie.

Jak dodano było to pierwsze kliniczne badanie na świecie, w którym wykazano, że inhibicja PDE10A przy pomocy CPL’36 u pacjentów z ostrą schizofrenią wywołuje pozytywne, istotne statystycznie i klinicznie efekty w zakresie pierwszo i drugorzędowych punktów końcowych. Zdaniem Spółki, jego wyniki będą miały przełomowe znaczenie dla rozwoju rynku farmakoterapii schizofrenii.