Międzynarodowe biznesy w Targach Kielce. Energooszczędność i zrównoważony rozwój w cenie

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. 28. edycja gromadzi w Targach Kielce ponad 600 firm z 31 krajów, przede wszystkim z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu.

– Od pierwszego dnia gościmy tysiące zwiedzających. Zwłaszcza nowatorskie technologie są oblegane. Jak przekazują nam wystawcy, to, na co klienci zwracają największą uwagę to energooszczędność. W cenie są maszyny oszczędzające nawet 30, 40, czy 50 procent energii w porównaniu do tradycyjnych, obecnie funkcjonujących w fabrykach maszyn – relacjonuje Andrzej Mochoń, prezes kieleckiego ośrodka wystawienniczego.

Wysokotechnologiczne wtryskarki sprzedają światowi liderzy produkcji tych maszyn, m.in. niemiecki Arburg i austriacki Engel. Wśród umów są kontrakty także z polskimi firmami. Włoski TOYO Europe podpisał kontrakty na roboty i wtryskarki. Kolejne wtryskarki wyprodukowane przez azjatyckiego producenta Borche, który dziś jest jednym z największych i najprężniej działających w tej branży przedsiębiorstw na rynku azjatyckim, sprzedał polski dystrybutor Plastigo. Rokujące rozmowy o dużym potencjale prowadzi przedsiębiorstwo Muehsam. Sortownik do butelek wart kilkaset tysięcy euro słowackiej firmy Mayer prosto z Targów Kielce pojedzie do Rumunii. Podczas Plastpolu ta firma podpisuje umowę na kolejne urządzenia do recyklingu.

– Ponad połowa z rozmów prowadzonych tu w Kielcach owocuje w umowy – mówi Vincent Kundrat, dyrektor zarządzający Meyer Europe.