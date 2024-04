Transparentny rynek kapitałowy

Opinia partnera



Nowy prezes Agencji zapowiada wyczekiwaną intensyfikację dialogu z branżą. Po pierwszych spotkaniach z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Pracodawców RP wyłaniają się obiecujące zamiary nowego kierownictwa PANA, w tym promowanie obiektywnego wizerunku audytorów i skuteczniejsza komunikacja. Postawienie też na zwiększenie efektywności i zasadę proporcjonalności finalnie przede wszystkim służyć będą klientom firm audytowych – a my jako PwC mamy ogromną rolę do odegrania – jako organizacja, która mocno obsługuje segment spółek giełdowych.

Przemiany te mogą być kluczowe, szczególnie w obliczu trudności, które branża napotykała w ostatnich latach, i efektów restrykcyjnych przepisów audytowych, będących jednymi z najbardziej rygorystycznych w Unii Europejskiej. Równocześnie osoby z naszej profesji, ale i setki przedsiębiorstw w Polsce, stoją przed nowymi wyzwaniami legislacyjnymi, które mogą znacząco wpłynąć na działalność gospodarczą. Jednym z nich jest zapowiadana reforma systemu rachunkowości, której celem jest dostosowanie przepisów do współczesnych realiów technologicznych i ekonomicznych. Te zmiany dziś wydają się konieczne.

Współpracując przy modernizacji ustawy o rachunkowości z szerokim gronem interesariuszy, od PANA po Komitet Standardów Rachunkowości i inne kluczowe instytucje i organizacje branżowe, Ministerstwo Finansów pokazuje, że jest skłonne do dialogu i zrozumienia potrzeb rynku. Dyskusja ta nie ogranicza się do technicznych aspektów księgowości. Coraz ważniejsze stają się zagadnienia związane z ESG, które zyskują na znaczeniu w kontekście raportowania niefinansowego. Od 2024 r., zgodnie z dyrektywą CSRD, firmy będą musiały spełniać nowe wymogi w zakresie raportowania ESG, co stanowi wyzwanie, jak i szansę dla audytorów na rozszerzenie usług. Perspektywy dla branży w 2024 r. wydają się obiecujące, i to pomimo zawirowań makroekonomicznych i geopolitycznych. Pracujemy m.in. nad transformacją biznesu w kierunku przejścia do audytu przyszłości, opartego na nowych technologiach. Już mocno je wykorzystujemy, a znaczenie takich obszarów jak sztuczna inteligencja będzie jeszcze rosło. Jako cała firma, a nie tylko dział assurance, mocno stawiamy na rozwój kompetencji technologicznych.



- Agnieszka Ostaszewska, partnerka zarządzająca działem audytu i członek zarządu PwC Polska