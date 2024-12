Zajrzyj do szuflady i szafy

Akcja społeczna „Stare telefony działają cuda” przełamuje bariery i łączy różne światy. Często okazuje się bowiem, że nieoczywiste spotkania i działania mogą zainspirować do wspólnych inicjatyw, w tym pomocy innym. Co zrobić, aby wziąć udział w akcji prowadzonej przez T-Mobile Polska wspólnie ze Szlachetną Paczką? Wystarczy znaleźć w domu stare, niepotrzebne czy zepsute telefony i zajrzeć do sklepu T-Mobile. Tam znajdziemy specjalnie oznakowane, magentowe pojemniki z logotypem kampanii.

T-Mobile Polska wspomoże szlachetną akcję pomocy innym przekazując kwotę nawet do 1 000 000 zł na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA, czyli organizatora Szlachetnej Paczki. Na poszukiwanie starego sprzętu mamy sporo czasu, bo akcja potrwa do czerwca przyszłego roku.

Raper z mezzosopranistką razem w teledysku

Społecznej akcji T-Mobile i Szlachetnej Paczki towarzyszy trzyminutowy teledysk do utworu „Wszyscy to my”. Do współpracy i wspólnego występu zaproszono rapera Pezeta oraz mezzosopranistkę Małgorzatę Walewską, którzy są współautorami tekstu (muzykę napisał Łukasz „Luxon” Dowgiałło).

- Dodałem do tego kawałek swojej historii o tym, że święta nie zawsze i nie dla wszystkich są miłe i kolorowe, dlatego warto pomagać - mówi Pezet. Z kolei Małgorzata Walewska dodaje, że nigdy nie bała się wycieczek do innych gatunków muzycznych. - Na tyle zaintrygował mnie ten człowiek w kapturze, że chciałam posłuchać o czym on rapuje. Z Pezetem szybko znaleźliśmy wspólny język i to jego tekst był dla mnie inspiracją do napisania refrenu. Brzmi między innymi tak: „Pomocy czas połączy nas. Znajdziemy co najlepsze w nas. (…) Wszyscy to my” – podkreśla mezzosopranistka.

Warto zajrzeć do Łodzi!

14 grudnia o 16.00 przed łódzką Manufakturą będzie odbywać się niezwykłe wydarzenie – świąteczny koncert promujący akcję „Stare telefony działają cuda”. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej, reprezentujące różne gatunki, wraz z towarzyszącym chórem będą wykonywać popularne utwory. To jednak nie wszystko. W programie są również warsztaty dla dzieci z ozdabiania pierniczków i robienia bombek, które będzie można ze sobą zabrać i ozdobić nimi własną choinkę. Podczas wydarzenia będzie można spotkać także popularnych twórców internetowych, porozmawiać z nimi i zrobić wspólne zdjęcie, a także poczuć prawdziwie magiczną atmosferę dzięki świątecznemu poczęstunkowi. Hasło wydarzenia - STARE TELEFONY DZIAŁAJĄ CUDA, będzie zachęcać do oddawania starych telefonów do recyklingu także podczas koncertu do specjalnie oznaczonego pojemnika. W zamian za stary telefon otrzymać będzie można upominek od T-Mobile. Pokażmy, że razem możemy przełamywać bariery i działać cuda!

Więcej informacji na temat akcji „Stare telefony działają cuda” można znaleźć na stronie operatora sieci 5G Bardziej: https://www.t-mobile.pl/szlachetnapaczka.

Materiał Promocyjny