Poczta Polska na wojnie z InPostem. Chodzi o „pocztomaty”

Poczta Polska stawia na Pocztex

InPost dysponuje znakiem „paczkomat”, więc należy liczyć się z tym, że powtórzy się scenariusz z 2015 r. Jak ustaliliśmy, na razie nie wpłynął sprzeciw. Ale zainteresowani mają jeszcze sporo czasu – ów okres sprzeciwowy kończy się bowiem dopiero 25 czerwca. Zwróciliśmy się z pytaniami w tej sprawie do firmy Rafała Brzoski, ale rzecznik spółki Wojciech Kądziołka odmówił komentarza. Również PP nabrała wody w usta. W centrali państwowego operatora podkreślają jedynie, że dziś oficjalna nazwa automatów paczkowych Poczty Polskiej brzmi Pocztex Automat.

PP dopiero buduje swoją sieć maszyn. Jak usłyszeliśmy w spółce, ta jest na etapie instalacji i odbiorów technicznych urządzeń. – Aktualnie zakontraktowana sieć wynosi 3 tys. urządzeń, które sukcesywnie udostępniane są naszym klientom na terenie całego kraju – wskazują w biurze prasowym Poczty.

Spór o paczkomaty

To nie jedyna batalia Poczty o znak towarowy z InPostem. Wcześniej obie firmy zwarły się również w walce o prawa do nazwy „paczkomat”. Spór ten właściwie cały czas się toczy. Sprawa zaczęła się w 2015 r., gdy PP złożyła wniosek o unieważnienie tego znaku ze względu na brak dystynktywności. Choć w 2009 r. nazwę tę zarejestrowała spółka Rafała Brzoski to Poczta twierdziła, że nazwy tej używali dla maszyn paczkowych również inni przedsiębiorcy. Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie, ale decyzja została zaskarżona do WSA. Ten, wyrokiem z grudnia 2017 r., niespodziewanie uchylił decyzję UPRP. Kontrowersyjny wyrok WSA został tym razem zaskarżony przez właściciela znaku „paczkomat”. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił jednak stanowisko WSA i dwa lata temu oddalił skargę kasacyjną. Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Patentowy.

Czas ochrony znaku towarowego, przyznanej przez Urząd Patentowy, wynosi 10 lat. Po tym okresie, możliwe jest wydłużenie prawa ochronnego na kolejne okresy 10-letnie.