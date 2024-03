Rewolucyjny lek na odchudzenie Ozempic może być tańszy i kosztować nawet 20 zł

Produkowany przez duńską firmę Novo Nordisk Ozempic zrobił niesamowitą karierę jako lek odchudzający. Przeznaczony pierwotnie dla diabetyków (z cukrzycą typu 2) preparat okazał się skutecznie zmniejszającym masę ciała i znalazł zastosowanie w walce z otyłością. Sprawiło to, że popyt na lek wzrósł tak bardzo, że pacjenci potrzebujący go z powodów terapeutycznych innych niż nadwaga mieli gigantyczny problem z kupnem. W Polsce pacjenci szukali Ozempiku po całym kraju i często jeździli z jednego końca kraju na drugi, by zakupić preparat.

Ozempic jest też bardzo drogi – bez refundacji w Polsce kosztuje ponad 400 zł za miesięczną kurację, a w USA cena jest jeszcze wyższa i wynosi ok. 936 dolarów (ok. 3732 zł). W Stanach nawet po zniżkach dla pacjentów wynikających z posiadanego ubezpieczenia cena jest tak wysoka, że nieosiągalna dla wielu. W efekcie niektórzy ubezpieczyciele już rezygnują z częściowej refundacji preparatu i jego przeznaczonego ściśle na otyłość wersji Wegovy (o wyższym dawkowaniu semaglutydu).

Ozempic jest zbyt drogi?

Naukowcy z Uniwersytetu Yale, King’s College Hospital w Londynie i organizacji Lekarze Bez Granic przeprowadzili badanie pod kątem tego, ile może kosztować wytwarzanie semaglutydu. W efekcie ustalili, że miesięczny zapas leku można wytworzyć w kosztach od 89 centów (3,55 zł) do 4,73 dolara (18,88 zł) i to z zachowaniem dla producenta marży pozwalającej na zysk. Jak podaje serwis CNBC, naukowcy twierdzą, że swoje szacunki sporządzili na podstawie „cen opartych o koszty”. Z opublikowanego w JAMA Network Open badania wynika, że preparat można produkować z mniejszej ilości różnych form insuliny, niż ma to mieć miejsce obecnie.

Odrębne badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu i ustalili, że Wegovy można produkować za około 40 dolarów (ok. 160 zł) za miesięczną kurację.