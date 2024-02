Problemy klientów VB Leasing. Windykuje ich państwowa firma. Zapłacą dwa razy?

W PZA radzą skargi

Jednak znane nam przypadki nie zaliczają się do żadnej z wymienionych grup. – Bałagan w rozliczeniach tych firm to nie jest mój problem. Co miesiąc płacę w terminie ratę na wskazany rachunek bankowy. VB Leasing na fakturach i PZA w smsach – bo nie było żadnej innej korespondencji od PZA – wskazują dokładnie ten sam rachunek do spłaty. Tymczasem firma Koksztys zażądała ode mnie zapłaty kilkunastu tysięcy złotych, czyli kilku zaległych rat – denerwuje się przedsiębiorczyni. Skorzystała dwa lata temu z usług leasingowych firmy. Reguluje płatności, a teraz obawia się, że trafi do spisu nierzetelnych płatników i będzie mieć problemy z wiarygodnością kredytową.

Na pytanie, jak radzić mają sobie leasingobiorcy, Filip Dutkowski przysyła kilkustronicowy poradnik PZA.

I tak, PZA zaleca np. wystąpienie do leasingowej spółki z żądaniem zwrotu przejętych środków, o ile nie zostały wpłacone przed 25 lipca ub.r., radzi zwrócenie się o pomoc do KNF, UOKiK, czy rzecznika finansowego, a w razie podejrzenia przestępstwa (polegającego na zaniechaniu zwrotu pieniędzy do PZA) – powiadomienie prokuratury.

Obiecuje też pomoc w sprawie wierzytelności. „Na pewno pomocne przy udzielaniu wsparcia będzie przesłanie przez Państwa dokumentacji dotyczącej umowy” – czytamy.

Spytaliśmy VBL, jak klient ma ustalić, komu ma przesłać raty leasingu/pożyczki i czy w ogóle powinien się tym zajmować i szukać rozwiązania problemu.