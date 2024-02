Sprzęt z Tajwanu nie dla Rosji. Omijanie sankcji będzie niemożliwe

W maju tego samego roku wprowadzono podobne ograniczenia w eksporcie na Białoruś. W styczniu 2023 r. Tajwan rozszerzył dotychczasowy wykaz o kolejne 52 pozycje, a od stycznia 2024 r. – o kolejne 45 rodzajów towarów. Rząd rosyjski umieścił Tajwan na liście państw i terytoriów nieprzyjaznych Rosji.

Pomimo sankcji, to Tajwan stał się dla rosyjskiej zbrojeniówki głównym dostawcą obrabiarek. Wcześniej kupowane na Zachodzie, zostały tam objęte obostrzeniami. Produkcja chińska nie spełnia wysokich norm jakościowych wymaganych dla precyzyjnej broni, jak systemy rakietowe itp.

Kary rosną 16-krotnie

W zeszłym tygodniu Administracja Handlu Międzynarodowego departamentu gospodarczego Tajwanu poinformowała o 16-krotnym wzroście kar finansowych za dostawy zabronionych towarów i technologii do Rosji i na Białoruś.

Władze zapowiedziały także zaostrzenie kontroli nad dostawami tajwańskich technologii do Rosji za pośrednictwem krajów trzecich. Był to od początku wojny największy kanał przerzutowy objętej sankcjami produkcji do Rosji. W przypadku eksportu do „krajów o wysokim ryzyku reeksportu (takich jak Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i kraje Azji Środkowej)” tajwańscy producenci muszą podać władzom, kto jest końcowym klientem zamówionego sprzętu.

W wypadku braku takiej informacji lub istnienia jakichkolwiek powiązań klienta końcowego z Rosją czy Białorusią, zgody na eksport nie ma.